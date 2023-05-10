https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglundan-muharrem-inceye-cagri-soframiz-acik-bu-pislikleri-birlikte-temizleyelim-1070926782.html
Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T23:47+0300
2023-05-10T23:47+0300
2023-05-10T23:47+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
ismail saymaz
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetten içinden…"
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kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, ismail saymaz
kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, ismail saymaz
Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'sahte belgelerle şantaj' yapılacağına yönelik açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetten içinden" dedi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre,
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetten içinden…"