https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglundan-muharrem-inceye-cagri-soframiz-acik-bu-pislikleri-birlikte-temizleyelim-1070926782.html

Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T23:47+0300

2023-05-10T23:47+0300

2023-05-10T23:47+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

ismail saymaz

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetten içinden…"

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2023

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, ismail saymaz