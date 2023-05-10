https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-ve-karamollaoglundan-ortak-mesaj-birlese-birlese-coktan-kazandik-dostlarim-1070924367.html
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak mesaj: Birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak mesaj: Birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu “Birleşe birleşe” notuyla bu akşam Twitter hesabında yayınladı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:50+0300
2023-05-10T22:50+0300
2023-05-10T22:52+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
millet ittifakı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu; “Birleşe birleşe” notuyla Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, CHP Gençlik Kolları üyesi bir kadın ile Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir kadının birlikte seçim çalışmaları sırasında çekilmiş bir fotoğrafını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Karamollaoğlu ise “Çok şükür. Bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” diye konuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, millet ittifakı
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak mesaj: Birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım
22:50 10.05.2023 (güncellendi: 22:52 10.05.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu “Birleşe birleşe” notuyla bu akşam Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu "Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu; “Birleşe birleşe” notuyla Twitter hesabından yayınladı.
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, CHP Gençlik Kolları üyesi bir kadın ile Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir kadının birlikte seçim çalışmaları sırasında çekilmiş bir fotoğrafını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım.”
Karamollaoğlu ise “Çok şükür. Bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” diye konuştu.