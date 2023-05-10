Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak mesaj: Birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım

“Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım.”