https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-borsa-manipulatorleri-sizin-gozunuzun-yasina-bakmayacagim-1070913234.html
Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım
Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T19:12+0300
2023-05-10T19:12+0300
2023-05-10T20:14+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
borsa
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden borsadaki manipülasyon iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, borsa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, borsa
Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım
19:12 10.05.2023 (güncellendi: 20:14 10.05.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden borsadaki manipülasyon iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" ifadelerini kullandı.