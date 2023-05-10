https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-borsa-manipulatorleri-sizin-gozunuzun-yasina-bakmayacagim-1070913234.html

Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T19:12+0300

2023-05-10T19:12+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

borsa

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden borsadaki manipülasyon iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, borsa