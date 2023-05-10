https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-abd-basinina-konustu-batinin-rusyaya-yaptirim-uygulama-kararlarina-uyacagiz-1070909850.html

ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi

ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' açıkladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T17:05+0300

2023-05-10T17:05+0300

2023-05-10T17:25+0300

dünya

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

wsj

wall street journal (wsj)

açıklama

rusya

ukrayna

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal'a açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde 'Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştıracağını' söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin NATOdaki kritik rolünü güçlendireceğini ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefini canlandıracağını' açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, 'demokratik dengeler açısından Türkiye'ye yeni bir nefes aldıracağını' da sözlerine ekledi.Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 5.3 milyon genç var ve özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için, Batı medeniyeti için de çok önemli” açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Ukrayna krizindeki konumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türkiye'nin Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini, ancak 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Batı ittifakı ve NATO'nun bir üyesi ve Putin de bunu iyi biliyor. Türkiye, NATO'nun aldığı kararlara uymalı" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), açıklama, rusya, ukrayna