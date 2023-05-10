https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-abd-basinina-konustu-batinin-rusyaya-yaptirim-uygulama-kararlarina-uyacagiz-1070909850.html
ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi
ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' açıkladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:05+0300
2023-05-10T17:05+0300
2023-05-10T17:25+0300
dünya
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
wsj
wall street journal (wsj)
açıklama
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c98ec091bc0b4045c4968d792429a649.jpg
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal'a açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde 'Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştıracağını' söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin NATOdaki kritik rolünü güçlendireceğini ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefini canlandıracağını' açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, 'demokratik dengeler açısından Türkiye'ye yeni bir nefes aldıracağını' da sözlerine ekledi.Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 5.3 milyon genç var ve özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için, Batı medeniyeti için de çok önemli” açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Ukrayna krizindeki konumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türkiye'nin Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini, ancak 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Batı ittifakı ve NATO'nun bir üyesi ve Putin de bunu iyi biliyor. Türkiye, NATO'nun aldığı kararlara uymalı" ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070579032_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_76128f495c3e984b5c9159dc6b18fda7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), açıklama, rusya, ukrayna
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), açıklama, rusya, ukrayna
ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi
17:05 10.05.2023 (güncellendi: 17:25 10.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' açıkladı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal'a açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde 'Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştıracağını' söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin NATOdaki kritik rolünü güçlendireceğini ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefini canlandıracağını' açıkladı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, 'demokratik dengeler açısından Türkiye'ye yeni bir nefes aldıracağını' da sözlerine ekledi.
Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 5.3 milyon genç var ve özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için, Batı medeniyeti için de çok önemli” açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Ukrayna krizindeki konumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türkiye'nin Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini, ancak 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Batı ittifakı ve NATO'nun bir üyesi ve Putin de bunu iyi biliyor. Türkiye, NATO'nun aldığı kararlara uymalı" ifadelerini kullandı.