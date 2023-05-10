https://sputniknews.com.tr/20230510/kendi-dukkanini-soyan-kuyumcu-gozaltina-alindi--1070902521.html

Kendi dükkanını soyan kuyumcu gözaltına alındı

Kendi dükkanını soyan kuyumcu gözaltına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kuyumcu, dükkanına yapılan soygunu planlamaktan dolayı gözaltına alındı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:35+0300

2023-05-10T15:35+0300

2023-05-10T15:35+0300

dünya

avustralya

kuyumcu

sydney

soygun

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Polisin açıklamasında, ocak ayında NSW eyaletinin başkenti Sidney'de gerçekleşen kuyumcu soygununun arkasında, dükkan sahibinin olduğu belirtildi. Açıklamada, kuyumcunun sigorta şirketinden tazminat talep edebilmek amacıyla soygunu planladığı ifade edildi. Kuyumcunun, kendi dükkanına baskın düzenlediğine dair yeterli kanıt olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kişinin soygun ve dolandırıcılıktan suçlanabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, soygunla bağlantısı olan iki kişinin geçen ay gözaltına alındığı ve daha çok kişinin olayla bağlantısının olabileceği kaydedildi. Sidney'de yaşanan 'sahte soygun'da, kuyumcuya gelen iki hırsız hem dükkan sahibini hem de kadın çalışanını tehdit ederek kasadaki mücevherleri çalmıştı. Kadın çalışan bıçaklı soyguncu tarafından tehdit edildiğini, soyguncuların dükkan sahibi ve kendisini kaçmaktan alıkoyduğunu ileri sürmüştü. Dükkan sahibi, hırsızların 'hatırı sayılır miktarda' mücevheri çaldığını iddia etmişti.

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avustralya, kuyumcu, sydney, soygun