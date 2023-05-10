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https://sputniknews.com.tr/20230510/italya-basbakani-meloniden-kendisini-goc-konusunda-elestiren-macronun-partisine-yanit-1070920532.html
İtalya Başbakanı Meloni'den kendisini göç konusunda eleştiren Macron'un partisine yanıt
İtalya Başbakanı Meloni'den kendisini göç konusunda eleştiren Macron'un partisine yanıt
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'dan kendisine yönelik düzensiz göç konusunda yapılan eleştirilere yanıt vererek, iç hesaplaşmalarda başka ülkelerin... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T21:30+0300
2023-05-10T21:32+0300
dünya
avrupa
düzensiz göç
emmanuel macron
italya
giorgia meloni
çekya
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Düzensiz göç ve yönetimi konusunda anlaşamayan ve ilişkileri bu nedenle geçen hafta da gerilen İtalya ile Fransa arasındaki atışmalara bir yenisi eklendi.Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne'nin "Fransız aşırı sağı, İtalyan aşırı sağını kendine model alıyor. Meloni, yasadışı göç konusunda çok fazla demagoji yapıyor ve izlediği politika da insanlık dışı, etkisiz ve adil değil" yorumunu yapması, İtalya'da tepkilere yol açtı.İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'dan gelen eleştirilere resmi ziyaret için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag’dan yanıt verdi.İtalyan basın mensuplarına konuşan Meloni, Sejourne'nin sözlerinin sorulması üzerine "İç hesaplarını halletmek için diğer ülkeleri politikaya alet ettiklerine inanıyorum. Bu bana siyaset ve görgü kuralları açısından ideal bir şey gibi gelmiyor ama herkes yapmak istediği tercihleri yapıyor" dedi.Meloni, ilerleyen günlerde Macron ile G7 ve Avrupa Konseyinde bir araya gelebileceklerini düşündüğünü, İtalya ile Fransa arasında ikili düzeyde sorunlar olduğunu düşünmediğini söyledi.Meloni, ayrıca Çekya Başbakanı Petr Fiala ile göç konusunun Avrupa Birliği düzeyinde ele alınması gereken bir sorun olarak değerlendirdiklerini belirtti.Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Fransa'dan gelen yorumların "kabul edilemez ve gücendirici" olduğunu kaydetti.İtalya ile Fransa ilişkileri geçen hafta da gerilmiştiFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 4 Mayıs'ta bir radyo programında, "Meloni’nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını" söylemesi iki ülke ilişkilerinde krize yol açmıştı.Darmanin'in sözlerine tepki olarak aynı gün İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, çıkacağı Paris ziyaretini iptal etmişti.Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 5 Mayıs'ta Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya ile ülkesi arasında krize sebep olan sözlerinden "siyasi çıkarımda bulunmak istemediğini" ifade etmiş, bunun üzerine Tajani, "Fransız hükümetinin sözcüsünün söylediği sözler, ciddi bir hata yapıldığını, İtalyan hükümetini gücendirdiğini anlayan birine ait" yorumunu yapmıştı.İtalya-Fransa ilişkileri, daha önce de Kasım 2022'de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221112/italya-basbakani-meloniden-fransa-ve-avrupaya-yasadisi-goc-tepkisi-haksiz-ve-agresif-1063345971.html
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avrupa, düzensiz göç, emmanuel macron, italya, giorgia meloni, çekya
avrupa, düzensiz göç, emmanuel macron, italya, giorgia meloni, çekya

İtalya Başbakanı Meloni'den kendisini göç konusunda eleştiren Macron'un partisine yanıt

21:30 10.05.2023 (güncellendi: 21:32 10.05.2023)
© AP Photo / Andreea Alexandru Giorgia Meloni
 Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'dan kendisine yönelik düzensiz göç konusunda yapılan eleştirilere yanıt vererek, iç hesaplaşmalarda başka ülkelerin kullanılmasının ideal bir durum olmadığını söyledi.
Düzensiz göç ve yönetimi konusunda anlaşamayan ve ilişkileri bu nedenle geçen hafta da gerilen İtalya ile Fransa arasındaki atışmalara bir yenisi eklendi.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne'nin "Fransız aşırı sağı, İtalyan aşırı sağını kendine model alıyor. Meloni, yasadışı göç konusunda çok fazla demagoji yapıyor ve izlediği politika da insanlık dışı, etkisiz ve adil değil" yorumunu yapması, İtalya'da tepkilere yol açtı.
İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'dan gelen eleştirilere resmi ziyaret için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag’dan yanıt verdi.
İtalyan basın mensuplarına konuşan Meloni, Sejourne'nin sözlerinin sorulması üzerine "İç hesaplarını halletmek için diğer ülkeleri politikaya alet ettiklerine inanıyorum. Bu bana siyaset ve görgü kuralları açısından ideal bir şey gibi gelmiyor ama herkes yapmak istediği tercihleri yapıyor" dedi.
Meloni, ilerleyen günlerde Macron ile G7 ve Avrupa Konseyinde bir araya gelebileceklerini düşündüğünü, İtalya ile Fransa arasında ikili düzeyde sorunlar olduğunu düşünmediğini söyledi.
Meloni, ayrıca Çekya Başbakanı Petr Fiala ile göç konusunun Avrupa Birliği düzeyinde ele alınması gereken bir sorun olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Fransa'dan gelen yorumların "kabul edilemez ve gücendirici" olduğunu kaydetti.

İtalya ile Fransa ilişkileri geçen hafta da gerilmişti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 4 Mayıs'ta bir radyo programında, "Meloni’nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını" söylemesi iki ülke ilişkilerinde krize yol açmıştı.
Darmanin'in sözlerine tepki olarak aynı gün İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, çıkacağı Paris ziyaretini iptal etmişti.
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 5 Mayıs'ta Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya ile ülkesi arasında krize sebep olan sözlerinden "siyasi çıkarımda bulunmak istemediğini" ifade etmiş, bunun üzerine Tajani, "Fransız hükümetinin sözcüsünün söylediği sözler, ciddi bir hata yapıldığını, İtalyan hükümetini gücendirdiğini anlayan birine ait" yorumunu yapmıştı.
İtalya-Fransa ilişkileri, daha önce de Kasım 2022'de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
TÜRKİYE
İtalya Başbakanı Meloni'den Fransa ve Avrupa'ya 'yasadışı göç' tepkisi: Haksız ve agresif
12 Kasım 2022, 02:14
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