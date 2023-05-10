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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbuldaki-tahil-koridoru-toplantisi-basladi-1070909384.html
İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı
İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanı Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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tahıl
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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu. Ukrayna operasyonunun neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-buyukelci-yerhov-tahil-anlasmasinin-rusya-kismi-yerine-getirilmiyor-ama-hala-zaman-var-1070903501.html
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rusya, ukrayna, bm, tahıl, hulusi akar
rusya, ukrayna, bm, tahıl, hulusi akar

İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı

17:02 10.05.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
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Milli Savunma Bakanı Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek "Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu.
Ukrayna operasyonunun neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.
Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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Rus Büyükelçi Yerhov: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmı yerine getirilmiyor ama hala zaman var
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