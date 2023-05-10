https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbuldaki-tahil-koridoru-toplantisi-basladi-1070909384.html

İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı

İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanı Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T17:02+0300

2023-05-10T17:02+0300

2023-05-10T17:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

bm

tahıl

hulusi akar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068221843_0:212:3073:1940_1920x0_80_0_0_a1cac3f758d0af6ea4b955e74f3b79f1.jpg

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu. Ukrayna operasyonunun neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-buyukelci-yerhov-tahil-anlasmasinin-rusya-kismi-yerine-getirilmiyor-ama-hala-zaman-var-1070903501.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, bm, tahıl, hulusi akar