https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbuldaki-tahil-koridoru-toplantisi-basladi-1070909384.html
İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı
İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanı Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:02+0300
2023-05-10T17:02+0300
2023-05-10T17:02+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
bm
tahıl
hulusi akar
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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu. Ukrayna operasyonunun neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-buyukelci-yerhov-tahil-anlasmasinin-rusya-kismi-yerine-getirilmiyor-ama-hala-zaman-var-1070903501.html
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rusya, ukrayna, bm, tahıl, hulusi akar
rusya, ukrayna, bm, tahıl, hulusi akar
İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısı başladı
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Milli Savunma Bakanı Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek "Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu.
Ukrayna operasyonunun neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.
Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.