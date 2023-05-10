https://sputniknews.com.tr/20230510/israilin-hava-saldirilarinin-ardindan-filistinden-bmye-3-mektup--1070875923.html

İsrail'in hava saldırılarının ardından Filistin'den BM'ye 3 mektup

İsrail'in hava saldırılarının ardından Filistin'den BM'ye 3 mektup

Filistin'den Birleşmiş Milletler'deki (BM) 3 yetkiliye, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları tırmandırmasına ilişkin mektup... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T07:51+0300

2023-05-10T07:51+0300

2023-05-10T07:51+0300

ortadoğu

israil

israil-filistin

hava saldırısı

bm

birleşmiş milletler (bm)

mektup

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Resmi Filistin haber ajansına göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Mayıs ayı Güvenlik Konseyi Başkanı Pascale Christine Baeriswyl'e ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi'ye mektup gönderdi.Haberde, Mansur'un mektuplarında İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına karşı saldırılarını tırmandırmasını anlattığı kaydedildi.İsrail'in yaptıklarının birer 'savaş suçu' olduğu ve sorumlularının uluslararası toplum tarafından hesaba çekilmesi gerektiği vurgulanan mektuplarda Mansur, sivillerin korunması, barış ve güvenliğin temini ve var olan hukuk dışı duruma bir son verilmesi için uluslararası toplum tarafından icraatların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Mansur, İsrail'in Batı Şeria'da hukuk dışı 'katil' operasyonlarının ardından birkaç saat içinde salı sabahı Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğine dikkati çekti.Hava operasyonları sonucu 4 çocuk, 4 kadın olmak üzere 15 Filistinlinin şehit düştüğünü belirten Mansur, 22 yaralıdan 3'ünün çocuk 7'sinin ise kadın olduğunu anımsattı.Mansur, şu ifadelere yer verdi:İsrail'in Gazze saldırısında 15 kişi öldüİsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/israilden-gazzeye-hava-saldirisi-1070810838.html

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ortadoğu, israil, israil-filistin, hava saldırısı, bm, birleşmiş milletler (bm), mektup