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İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, aşırı sıcak havalarda açık alanlarda çalışmanın yasaklanmasına ilişkin bir karar alacağını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:08+0300
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ispanya
kuraklık
sıcak
sıcak hava
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İspanya'da Bakanlar Kurulu, kuraklık sorununa yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak.Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ulusal basına yaptığı açıklamada, "Şirketlerin uyması gereken belirli önlemleri iş mevzuatına tam dahil etmek için bazı yasal değişiklikler yapacağız. Bunlardan biri de hava şartlarına göre işleri uyarlamak olacak" ifadesini kullandı.Diaz, aşırı sıcaklar nedeniyle 2. ve 1. dereceden uyarıların (turuncu ve kırmızı alarm) yapıldığı dönemlerde çalışanların sağlıklarının riske atılmaması için açık alanlarda çalışmanın yasaklanacağı uygulamalar getireceklerini ifade etti.Sol koalisyon hükümetinin, ülkedeki kuraklık sorununa çözüm için yarın yapacağı olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda bu konunun da ele alınacağını aktaran Diaz, "insanların yaşamlarına direkt etki eden iklim değişikliği ile mücadele çalışma standartlarını da değiştirmeleri gerektiğini" savundu.Kuraklığa karşı yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun, tarım işçilerine ve hayvan yetiştiricilerine destek paketleri ile doğru su kullanımıyla ilgili kararlar alacağı kaydedildi.Kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyorİspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), hafta başında yayımladığı raporda, ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini duyurmuştu.Endülüs, Murcia ve Katalonya gibi birçok bölgeyi olumsuz etkileyen ve 2022 yılı ortasından bu yana süren kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor.Ülkede mevcut durumda baraj ve göletlerdeki su rezervi, son 10 yılın ortalamasının 20 puan altında yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/ispanyada-son-61-yilin-en-sicak-ekim-ayi-yasandi-1063039720.html
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ispanya, kuraklık, sıcak, sıcak hava, avrupa
ispanya, kuraklık, sıcak, sıcak hava, avrupa

İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak

22:08 10.05.2023 (güncellendi: 22:12 10.05.2023)
© AAİspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.
İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, aşırı sıcak havalarda açık alanlarda çalışmanın yasaklanmasına ilişkin bir karar alacağını duyurdu.
İspanya'da Bakanlar Kurulu, kuraklık sorununa yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak.
Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ulusal basına yaptığı açıklamada, "Şirketlerin uyması gereken belirli önlemleri iş mevzuatına tam dahil etmek için bazı yasal değişiklikler yapacağız. Bunlardan biri de hava şartlarına göre işleri uyarlamak olacak" ifadesini kullandı.
Diaz, aşırı sıcaklar nedeniyle 2. ve 1. dereceden uyarıların (turuncu ve kırmızı alarm) yapıldığı dönemlerde çalışanların sağlıklarının riske atılmaması için açık alanlarda çalışmanın yasaklanacağı uygulamalar getireceklerini ifade etti.
Sol koalisyon hükümetinin, ülkedeki kuraklık sorununa çözüm için yarın yapacağı olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda bu konunun da ele alınacağını aktaran Diaz, "insanların yaşamlarına direkt etki eden iklim değişikliği ile mücadele çalışma standartlarını da değiştirmeleri gerektiğini" savundu.
Kuraklığa karşı yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun, tarım işçilerine ve hayvan yetiştiricilerine destek paketleri ile doğru su kullanımıyla ilgili kararlar alacağı kaydedildi.

Kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), hafta başında yayımladığı raporda, ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini duyurmuştu.
Endülüs, Murcia ve Katalonya gibi birçok bölgeyi olumsuz etkileyen ve 2022 yılı ortasından bu yana süren kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor.
Ülkede mevcut durumda baraj ve göletlerdeki su rezervi, son 10 yılın ortalamasının 20 puan altında yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
DÜNYA
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
3 Kasım 2022, 19:24
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