https://sputniknews.com.tr/20230510/islam-memisten-gram-altin-icin-haziran-uyarisi-dolar-karsisindaki-her-seye-tokat-1070879079.html
İslam Memiş'ten 'gram altın' için haziran uyarısı: 'Dolar karşısındaki her şeye tokat'
İslam Memiş'ten 'gram altın' için haziran uyarısı: 'Dolar karşısındaki her şeye tokat'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T10:23+0300
2023-05-10T10:23+0300
2023-05-10T10:23+0300
ekonomi
islam memiş
gram altın
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1f/1042565745_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_899151fb5ecfb82038cc5641398cf190.jpg
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmeler konusunda haziran ayı uyarısı yaptı. Memiş, "Gram altın, dolar, gram gümüş fiyatları ne olacak?" sorularına yanıt verdi.TV100'deki yazısında altın fiyatları, dolar, Bitcoin değerlendirmeleri yapan Memiş, "Fed ne planlıyor? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? Bitcoin hangi seviyelere çıkar?" sorularına yanıt aradı.Memiş, Fed'in mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentisinin karşılandığını ancak beklenilen aksiyonun oluşmadığını söyledi. Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını belirten Memiş, "Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli" dedi.Memiş yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor. Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.Mayıs-Haziran baskılanırsa yaz tatiline girmek onlar için daha rahatlatıcı olacak.Neden yaz rehaveti istiyorlar?Resesyon kaçınılmaz, enflasyonun dönüşü engellenemez."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1f/1042565745_212:0:1412:900_1920x0_80_0_0_cd9e7b2d1574c9f02f1ba1fc970a2460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
islam memiş, gram altın, dolar
islam memiş, gram altın, dolar
İslam Memiş'ten 'gram altın' için haziran uyarısı: 'Dolar karşısındaki her şeye tokat'
Abone ol
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmeler konusunda haziran ayı uyarısı yaptı. Memiş, "Gram altın, dolar, gram gümüş fiyatları ne olacak?" sorularına yanıt verdi.
TV100'deki yazısında altın fiyatları, dolar, Bitcoin değerlendirmeleri yapan Memiş, "Fed ne planlıyor? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? Bitcoin hangi seviyelere çıkar?" sorularına yanıt aradı.
Memiş, Fed'in mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentisinin karşılandığını ancak beklenilen aksiyonun oluşmadığını söyledi. Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını belirten Memiş, "Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli" dedi.
Memiş yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor. Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.
Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?
Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.
Mayıs-Haziran baskılanırsa yaz tatiline girmek onlar için daha rahatlatıcı olacak.
Neden yaz rehaveti istiyorlar?
Resesyon kaçınılmaz, enflasyonun dönüşü engellenemez."