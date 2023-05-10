https://sputniknews.com.tr/20230510/irak-6-bin-parca-tarihi-eseri-ingiltereden-100-yil-sonra-geri-aldi-1070869620.html

Irak, 6 bin parça tarihi eseri İngiltere'den 100 yıl sonra geri aldı

Irak, 6 bin parça tarihi eseri İngiltere'den 100 yıl sonra geri aldı

Irak yönetimi, 1923'ten beri İngiltere'de bulunan 6 bin parça tarihi eseri ülkeye geri getirdi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T00:22+0300

2023-05-10T00:22+0300

2023-05-10T00:24+0300

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tarihi eser

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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda, söz konusu eserlerin iadesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.İngiltere'ye 1923 yılında bilimsel çalışmalar için götürülen 6 bin parça tarihi eseri Irak'a geri getirdiklerini söyleyen Reşid, bunun "Irak'a ikinci büyük oranda eser iadesi" olduğunu ifade etti.Reşid, "İngiltere'de bulunan tarihi eserlerin tüm insanlığın yanı sıra bilimsel çalışmalarda bilim insanlarıyla araştırmacılara yararının dokunduğunu umuyoruz." diye konuştu.Irak'tan çalınıp yurt dışına götürülen tarihi eserlerin iadesi için de çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Reşid, ülkeye getirilen 6 bin parça eserin muhafazası ve iadesindeki dayanışmasından dolayı İngiltere hükümetine teşekkür etti.

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irak, ingiltere, tarihi eser