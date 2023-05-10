https://sputniknews.com.tr/20230510/internet-uzerinden-satisa-cikartilan-tarihi-kitabe-muzeye-alindi-1070895034.html
İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı
İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı
Sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu fark edilen tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:06+0300
2023-05-10T14:06+0300
2023-05-10T14:06+0300
yaşam
türkiye
tarihi eser
kitabe
kültür ve turizm bakanlığı
kültür
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Ocak 2023 tarihinde 'sahibinden.com' sitesinde yayınlanan bir ilanda tarihi bir kitabenin 20 bin TL bedelle satıldığı yazıyordu. 'gdh tarih tarafından' sosyal medyada gündeme getirilen haber sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti.gdh tarih'in gündeme taşıdığı konuyu ihbar kabul eden Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan bir operasyon sonrasında eserin müzeye kaldırıldığını açıkladı.Bakanlık yetkililerinin konu hakkındaki açıklaması şöyle:
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türkiye, tarihi eser, kitabe, kültür ve turizm bakanlığı, kültür
türkiye, tarihi eser, kitabe, kültür ve turizm bakanlığı, kültür
İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı
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Sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu fark edilen tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Ocak 2023 tarihinde 'sahibinden.com' sitesinde yayınlanan bir ilanda tarihi bir kitabenin 20 bin TL bedelle satıldığı yazıyordu. 'gdh tarih tarafından' sosyal medyada gündeme getirilen haber sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti.
gdh tarih'in gündeme taşıdığı konuyu ihbar kabul eden Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan bir operasyon sonrasında eserin müzeye kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlık yetkililerinin konu hakkındaki açıklaması şöyle:
"İnternet üzerinden satış yapan sahibinden.com adlı sitede, Osmanlıca Türkçesiyle yazılı bir kitabenin satışa sunulduğunun tespiti üzerine Bakanlığımızca emniyet birimleriyle irtibata geçilmiş ve söz konusu eser Elbistan Müzesi Müdürlüğüne 09.05.2023 tarihinde teslim edilerek muhafaza altına alınmıştır. Müze uzmanlarınca yapılan incelme neticesinde, 6 satırdan oluşan kitabenin Hicri 1251 Miladi (1835-1836) tarihli bir çeşmeye ait olduğu anlaşılmıştır."