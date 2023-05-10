https://sputniknews.com.tr/20230510/internet-uzerinden-satisa-cikartilan-tarihi-kitabe-muzeye-alindi-1070895034.html

İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı

İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı

Sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu fark edilen tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:06+0300

2023-05-10T14:06+0300

2023-05-10T14:06+0300

yaşam

türkiye

tarihi eser

kitabe

kültür ve turizm bakanlığı

kültür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070894521_0:143:612:487_1920x0_80_0_0_48852f4f4decdd8bbc71eb6fe8ec1fee.jpg

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Ocak 2023 tarihinde 'sahibinden.com' sitesinde yayınlanan bir ilanda tarihi bir kitabenin 20 bin TL bedelle satıldığı yazıyordu. 'gdh tarih tarafından' sosyal medyada gündeme getirilen haber sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti.gdh tarih'in gündeme taşıdığı konuyu ihbar kabul eden Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan bir operasyon sonrasında eserin müzeye kaldırıldığını açıkladı.Bakanlık yetkililerinin konu hakkındaki açıklaması şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tarihi eser, kitabe, kültür ve turizm bakanlığı, kültür