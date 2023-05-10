İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı

Türkiye
SON DAKİKA | Çavuşoğlu Moskova'da konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230510/internet-uzerinden-satisa-cikartilan-tarihi-kitabe-muzeye-alindi-1070895034.html
İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı
İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı
Sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu fark edilen tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:06+0300
2023-05-10T14:06+0300
yaşam
türkiye
tarihi eser
kitabe
kültür ve turizm bakanlığı
kültür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070894521_0:143:612:487_1920x0_80_0_0_48852f4f4decdd8bbc71eb6fe8ec1fee.jpg
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Ocak 2023 tarihinde 'sahibinden.com' sitesinde yayınlanan bir ilanda tarihi bir kitabenin 20 bin TL bedelle satıldığı yazıyordu. 'gdh tarih tarafından' sosyal medyada gündeme getirilen haber sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti.gdh tarih'in gündeme taşıdığı konuyu ihbar kabul eden Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan bir operasyon sonrasında eserin müzeye kaldırıldığını açıkladı.Bakanlık yetkililerinin konu hakkındaki açıklaması şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070894521_0:86:612:545_1920x0_80_0_0_cc3e43bd9d3edf2e43e602d7498d66ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tarihi eser, kitabe, kültür ve turizm bakanlığı, kültür
türkiye, tarihi eser, kitabe, kültür ve turizm bakanlığı, kültür

İnternet üzerinden satışa çıkartılan tarihi kitabe müzeye alındı

14:06 10.05.2023
© Fotoğraf : Twitter tarihi kitabe
tarihi kitabe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu fark edilen tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Ocak 2023 tarihinde 'sahibinden.com' sitesinde yayınlanan bir ilanda tarihi bir kitabenin 20 bin TL bedelle satıldığı yazıyordu. 'gdh tarih tarafından' sosyal medyada gündeme getirilen haber sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti.
gdh tarih'in gündeme taşıdığı konuyu ihbar kabul eden Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan bir operasyon sonrasında eserin müzeye kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlık yetkililerinin konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"İnternet üzerinden satış yapan sahibinden.com adlı sitede, Osmanlıca Türkçesiyle yazılı bir kitabenin satışa sunulduğunun tespiti üzerine Bakanlığımızca emniyet birimleriyle irtibata geçilmiş ve söz konusu eser Elbistan Müzesi Müdürlüğüne 09.05.2023 tarihinde teslim edilerek muhafaza altına alınmıştır. Müze uzmanlarınca yapılan incelme neticesinde, 6 satırdan oluşan kitabenin Hicri 1251 Miladi (1835-1836) tarihli bir çeşmeye ait olduğu anlaşılmıştır."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала