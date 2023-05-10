https://sputniknews.com.tr/20230510/imamoglu-erzurum-mitinginde-yaralananlarla-bulustu-1070904884.html

İmamoğlu, Erzurum mitinginde yaralananlarla buluştu

İmamoğlu, Erzurum mitinginde yaralananlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla biraraya geldi. İmamoğlu, "Durumları iyi, gönül... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:50+0300

2023-05-10T15:50+0300

2023-05-10T15:50+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

saldırı

erzurum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla buluştu.Ekrem İmamoğlu, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Fotoğraflarla paylaşım yapan İmamoğlu, "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var." dedi.Erzurum'la yine buluşacaklarını da belirten İmamoğlu, "Gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." mesajı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-sozcusu-celik-turkiye-ozgur-ve-guven-icinde-secimlere-gidiyor-1070890703.html

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