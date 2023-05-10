https://sputniknews.com.tr/20230510/imamoglu-erzurum-mitinginde-yaralananlarla-bulustu-1070904884.html
İmamoğlu, Erzurum mitinginde yaralananlarla buluştu
İmamoğlu, Erzurum mitinginde yaralananlarla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla biraraya geldi. İmamoğlu, "Durumları iyi, gönül... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:50+0300
2023-05-10T15:50+0300
2023-05-10T15:50+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
saldırı
erzurum
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla buluştu.Ekrem İmamoğlu, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Fotoğraflarla paylaşım yapan İmamoğlu, "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var." dedi.Erzurum'la yine buluşacaklarını da belirten İmamoğlu, "Gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." mesajı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-sozcusu-celik-turkiye-ozgur-ve-guven-icinde-secimlere-gidiyor-1070890703.html
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ekrem imamoğlu, saldırı, erzurum
ekrem imamoğlu, saldırı, erzurum
İmamoğlu, Erzurum mitinginde yaralananlarla buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla biraraya geldi. İmamoğlu, "Durumları iyi, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla buluştu.
Ekrem İmamoğlu, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Fotoğraflarla paylaşım yapan İmamoğlu, "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var." dedi.
Erzurum'la yine buluşacaklarını da belirten İmamoğlu, "Gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." mesajı verdi.