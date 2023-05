Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yıl sonu enflasyon hedefimiz 23.9

"Sayın Cumhurhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren her zaman şu ifadeyi kullanmıştır: Dar gelirli ve sabit gelirli için her türlü tedbir alınacaktır. Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda özellikle, asgari ücreti her yıl ve memur maaşlarını da 6 ayda enflasyona göre aktarımını kural haline getirdik. Biz geçen yıl dönem ortasında asgari ücreti yeniden artırdık. Gerek çalışanlar gerek dar gelirli kesim enflasyon karşısında ezilmesini engelleyecek tedbirler aldık. Kamu çalışanlarına yüzd 45'lik bir zam yapıldı. Biz de kaynağı için hazırlıklar yaptık. Bu yıl seçim olacağı belli, geçen yıl bütçe gelirlerinde ciddi bir artış oldu. EYT ile de bir karar çıkacağını bildiğimiz için 1 Ocak'a girerken çok ciddi bir nakit dengesi ile yılı devrettik. Hatta Ulaştırma bakanlıklarına Tarım bakanlıklarına ihtiyacınız var mı diyerek ödenek sağladık. Bütçe çok güçlü bir şekilde yeni yıla girdik. Kaynak sıkıntımız yok.