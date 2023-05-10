https://sputniknews.com.tr/20230510/hasta-almaya-giden-ambulans-borc-nedeniyle-haczedildi-1070897364.html

Hasta almaya giden ambulans borç nedeniyle haczedildi

Hasta almaya giden ambulans borç nedeniyle haczedildi

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta almaya gittiği sırada, geçmiş yıllara ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:39+0300

2023-05-10T14:39+0300

2023-05-10T14:39+0300

türkiye

ambulans

esenyurt

esenyurt belediyesi

haciz

hasta

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Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20230228/sgk-deprem-bolgesindeki-hak-ve-alacak-hacizlerini-kaldirdi-1067591024.html

türkiye

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ambulans, esenyurt, esenyurt belediyesi, haciz, hasta