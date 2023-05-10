https://sputniknews.com.tr/20230510/hasta-almaya-giden-ambulans-borc-nedeniyle-haczedildi-1070897364.html
Hasta almaya giden ambulans borç nedeniyle haczedildi
Hasta almaya giden ambulans borç nedeniyle haczedildi
Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta almaya gittiği sırada, geçmiş yıllara ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:39+0300
2023-05-10T14:39+0300
2023-05-10T14:39+0300
türkiye
ambulans
esenyurt
esenyurt belediyesi
haciz
hasta
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Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/sgk-deprem-bolgesindeki-hak-ve-alacak-hacizlerini-kaldirdi-1067591024.html
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ambulans, esenyurt, esenyurt belediyesi, haciz, hasta
ambulans, esenyurt, esenyurt belediyesi, haciz, hasta
Hasta almaya giden ambulans borç nedeniyle haczedildi
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Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta almaya gittiği sırada, geçmiş yıllara ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi.
Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.
Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.