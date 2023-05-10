https://sputniknews.com.tr/20230510/gurcistan-yaptirim-uygulanmayan-rus-havayolu-sirketlerinin-ulkeye-ucuslarina-izin-verecek-1070922042.html
Gürcistan, yaptırım uygulanmayan Rus havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına izin verecek
Gürcistan, yaptırım uygulanmayan Rus havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına izin verecek
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Kvrivişvili, Gürcistan’ın yaptırım uygulanmayan Rus havayolu şirketlerine direkt uçuş izni... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:07+0300
2023-05-10T22:07+0300
2023-05-10T22:07+0300
dünya
rusya
gürcistan
uçuş
yaptırım
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Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Mariam Kvrivişvili, yaptığı açıklamada ülkenin yaptırımlara tabi olmayan Rus havayolu şirketlerinin ülkeye direkt uçuşlar gerçekleştirmesine izin vereceğini söyledi.Kvrivişvili, “Başvuru olması halinde, yaptırım uygulanmayan tüm Rus havayolu şirketleri direkt uçuşlar gerçekleştirebilecek” diyerek, Rus havayolu şirketlerinin halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve İsrail'e uçuşlar düzenlediğini anımsattı.Uçuşların yeniden başlamasının Rusya'daki Gürcü diasporası için olumlu etkileri olacağına vurgu yapan Kvrivişvili, "Vatandaşlarımız ve onların ekonomik durumlarını güçlendirmeye hizmet eden her şey ülkemizin en önemli önceliklerinden. Rusya'da bir milyona yakın Gürcü vatandaşının yaşadığını, bu kararın Gürcistan'a seyahatlerini, anavatanları ve tabii ki aile üyeleriyle bağlantılarını kolaylaştıracağını belirtmek önemlidir” diye konuştu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/putin-rus-havayolu-sirketlerinin-gurcistana-ucmalarini-engelleyen-yasagi-kaldirdi-1070891987.html
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rusya, gürcistan, uçuş, yaptırım
rusya, gürcistan, uçuş, yaptırım
Gürcistan, yaptırım uygulanmayan Rus havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına izin verecek
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Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Kvrivişvili, Gürcistan’ın yaptırım uygulanmayan Rus havayolu şirketlerine direkt uçuş izni vereceğini duyurdu.
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Mariam Kvrivişvili, yaptığı açıklamada ülkenin yaptırımlara tabi olmayan Rus havayolu şirketlerinin ülkeye direkt uçuşlar gerçekleştirmesine izin vereceğini söyledi.
Kvrivişvili, “Başvuru olması halinde, yaptırım uygulanmayan tüm Rus havayolu şirketleri direkt uçuşlar gerçekleştirebilecek” diyerek, Rus havayolu şirketlerinin halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve İsrail'e uçuşlar düzenlediğini anımsattı.
Uçuşların yeniden başlamasının Rusya'daki Gürcü diasporası için olumlu etkileri olacağına vurgu yapan Kvrivişvili, "Vatandaşlarımız ve onların ekonomik durumlarını güçlendirmeye hizmet eden her şey ülkemizin en önemli önceliklerinden. Rusya'da bir milyona yakın Gürcü vatandaşının yaşadığını, bu kararın Gürcistan'a seyahatlerini, anavatanları ve tabii ki aile üyeleriyle bağlantılarını kolaylaştıracağını belirtmek önemlidir” diye konuştu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.