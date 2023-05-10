https://sputniknews.com.tr/20230510/gelecek-partisi-istanbul-il-kadin-kollari-baskan-yardimcisi-olduruldu-1070893997.html

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı öldürüldü

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı öldürüldü

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T13:46+0300

2023-05-10T13:46+0300

2023-05-10T13:46+0300

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türkiye

sakarya

gelecek partisi

kadın

cinayet

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Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü.Kendisini de öldürmüşSakarya'nın Hendek ilçesinde bir evin önünde bulunan kadın cesedine ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi de oğlunun mezarı başında ölü olarak buldu.Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru Tuncay Gülenç (55)’in evinin önünde Emine Ercandoğdu (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç'in, geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında, silahla kendini vurarak canına kıydığı ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.İl Kadın Kolları Başkanı sosyal medya hesabından paylaştıGelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20230504/istinaf-pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-gerekceli-karari-acikladi-1070621198.html

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