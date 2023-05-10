https://sputniknews.com.tr/20230510/gelecek-partisi-istanbul-il-kadin-kollari-baskan-yardimcisi-olduruldu-1070893997.html
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı öldürüldü
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı öldürüldü
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:46+0300
2023-05-10T13:46+0300
2023-05-10T13:46+0300
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cinayet
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Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü.Kendisini de öldürmüşSakarya'nın Hendek ilçesinde bir evin önünde bulunan kadın cesedine ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi de oğlunun mezarı başında ölü olarak buldu.Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru Tuncay Gülenç (55)’in evinin önünde Emine Ercandoğdu (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç'in, geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında, silahla kendini vurarak canına kıydığı ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.İl Kadın Kolları Başkanı sosyal medya hesabından paylaştıGelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20230504/istinaf-pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-gerekceli-karari-acikladi-1070621198.html
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türkiye, sakarya, gelecek partisi, kadın, cinayet
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı öldürüldü
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Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü.
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı erkek Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü.
Kendisini de öldürmüş
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evin önünde bulunan kadın cesedine ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi de oğlunun mezarı başında ölü olarak buldu.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru Tuncay Gülenç (55)’in evinin önünde Emine Ercandoğdu (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç'in, geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında, silahla kendini vurarak canına kıydığı ileri sürüldü.
Jandarma ekipleri tarafından olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.
İl Kadın Kolları Başkanı sosyal medya hesabından paylaştı
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun.”