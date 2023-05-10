https://sputniknews.com.tr/20230510/fsb-zaporojye-bolgesinde-bir-polis-sefine-yonelik-suikast-girisimini-onledi-1070894276.html

FSB, Zaporojye bölgesinde bir polis şefine yönelik suikast girişimini önledi

FSB, Zaporojye bölgesinde bir polis şefine yönelik suikast girişimini önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye bölgesinde yer alan Kirillovka kasabasının polis şefi dahil olmak üzere bir dizi terör eylemi planlayan bir... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T13:51+0300

2023-05-10T13:51+0300

2023-05-10T13:51+0300

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suikast girişimi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre FSB mensupları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatı ile Zaporojye bölgesinde terör eylemleri planlayan bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.Açıklamada, “Özel servis mensupları, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana İdaresi’nin talimatıyla sabotaj ve terör faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Zaporojye bölgesine gelen, eski hükümlü olan 31 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşını tespit etti” ifadelerine yer verildi.Şüphelinin ilk hedefinin Zaporojye bölgesinde yer alan Kirillovka kasabasının polis şefi Yu. A. Balabin olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, diğer planlanan saldırılara ilişkin bilgi aktarılmadı.Açıklamada ayrıca gözaltı girişimi sırasında şüphelinin silahlı direnişte bulunduğu, FSB özel kuvvet mensuplarının şahsı silahsızlandırdığı bilgisi verildi. Gözaltına alınan kişinin yaşadığı evde bulunan el yapımı patlayıcı bileşenlerine el konuldu.Şüpheli hakkında ‘terör saldırısı hazırlığı’ maddesi uyarınca ceza davası açıldığı, bu madde üzerinden 20 yıla kadar hapis cezası verilebildiği bildiriliyor.

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), zaporojye, zaporijya, suikast girişimi