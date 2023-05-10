https://sputniknews.com.tr/20230510/finlandiya-basbakani-marin-ve-esi-raikkonen-19-yilin-ardindan-yollarini-ayiriyor-bosaniyoruz-1070917188.html
Finlandiya Başbakanı Marin ve eşi Raikkonen, 19 yılın ardından yollarını ayırıyor: Boşanıyoruz
Finlandiya Başbakanı Marin ve eşi Raikkonen, 19 yılın ardından yollarını ayırıyor: Boşanıyoruz
Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T20:24+0300
2023-05-10T20:24+0300
2023-05-10T20:25+0300
dünya
finlandiya
sanna marin
boşanma
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Finlandiya medyasında, Marin ve Raikkonen'in ortak kararını duyurduğu Instagram paylaşımı, 'en çok okunan haberler' arasında yer alıyor.Ortak paylaşımda, "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız. En iyi arkadaşlar olarak kalacağız." ifadesine yer verildi.Marin ve Raikkonen, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ederek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.Finlandiya'nın Başbakanı olarak 2019'da göreve başlayan Marin, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak görevini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-goruntuleriyle-gundemde-olan-finlandiya-basbakani-marinin-yeni-videosu-ortaya-cikti--1060140447.html
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finlandiya, sanna marin, boşanma
finlandiya, sanna marin, boşanma
Finlandiya Başbakanı Marin ve eşi Raikkonen, 19 yılın ardından yollarını ayırıyor: Boşanıyoruz
20:24 10.05.2023 (güncellendi: 20:25 10.05.2023) Abone ol
Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan mevcut Başbakan Sanna Marin ve eşi Markus Raikkonen'in boşanma kararı, ülke gündemini meşgul ediyor.
Finlandiya medyasında, Marin ve Raikkonen'in ortak kararını duyurduğu Instagram paylaşımı, 'en çok okunan haberler' arasında yer alıyor.
Ortak paylaşımda, "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız. En iyi arkadaşlar olarak kalacağız." ifadesine yer verildi.
Marin ve Raikkonen, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ederek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.
Finlandiya'nın Başbakanı olarak 2019'da göreve başlayan Marin, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak görevini sürdürüyor.