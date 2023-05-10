https://sputniknews.com.tr/20230510/finlandiya-basbakani-marin-ve-esi-raikkonen-19-yilin-ardindan-yollarini-ayiriyor-bosaniyoruz-1070917188.html

Finlandiya Başbakanı Marin ve eşi Raikkonen, 19 yılın ardından yollarını ayırıyor: Boşanıyoruz

Finlandiya Başbakanı Marin ve eşi Raikkonen, 19 yılın ardından yollarını ayırıyor: Boşanıyoruz

Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T20:24+0300

2023-05-10T20:24+0300

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dünya

finlandiya

sanna marin

boşanma

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Finlandiya medyasında, Marin ve Raikkonen'in ortak kararını duyurduğu Instagram paylaşımı, 'en çok okunan haberler' arasında yer alıyor.Ortak paylaşımda, "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız. En iyi arkadaşlar olarak kalacağız." ifadesine yer verildi.Marin ve Raikkonen, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ederek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.Finlandiya'nın Başbakanı olarak 2019'da göreve başlayan Marin, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak görevini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-goruntuleriyle-gundemde-olan-finlandiya-basbakani-marinin-yeni-videosu-ortaya-cikti--1060140447.html

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