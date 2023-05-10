Fatih Erbakan: İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz

“Şu anda maalesef toplum olarak ahlaki ve manevi açıdan problemler yaşadığımız ortada. Uyuşturucu kullanımı, boşanmaların artması, deizmin ve ateizmin gençlerin arasında yaygınlaşması, hatta imam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz. Eğitim sisteminin insanların manevi olgunluğa ulaştıracak noktada olmadığını görüyoruz. Hem bilimsel kalitenin hem de ahlaki ve manevi kalitenin artırılması lazım. Ahlaki ve manevi kalite olmadan, sadece bilimsel kalite yeterli olmuyor. Demek ki imam hatipler de kuruluş amacı ve taşıdığı manaya uyumlu olamıyor. Kalite demek ki olması gerektiği gibi değil. Rahmetli Erbakan hocamız ‘Ahlak maneviyat olmadığı zaman 85 milyonun başına birer jandarma dikmeniz gerekiyor’ derdi.”