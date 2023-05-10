https://sputniknews.com.tr/20230510/fatih-erbakan-imam-hatipten-mezun-olmus-ama-deist-olmus-namaz-kilmiyor-bunlari-goruyoruz-1070897046.html
Fatih Erbakan: İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz
Fatih Erbakan: İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan "İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz" diyerek eğitim sistemini eleştirdi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:25+0300
2023-05-10T14:25+0300
2023-05-10T14:28+0300
politika
fatih erbakan
imam hatip
ateist
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Cumhur İttifakı'nı katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de konuk olduğu Buket Aydın'ın programında eğitim sisteminden yakındı. Eğitim sisteminde manevi kalitenin artırılması gerektiğini belirten Erbakan şu ifadeleri kullandı:
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fatih erbakan, imam hatip, ateist
fatih erbakan, imam hatip, ateist
Fatih Erbakan: İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz
14:25 10.05.2023 (güncellendi: 14:28 10.05.2023) Abone ol
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan "İmam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz" diyerek eğitim sistemini eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nı katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de konuk olduğu Buket Aydın'ın programında eğitim sisteminden yakındı.
Eğitim sisteminde manevi kalitenin artırılması gerektiğini belirten Erbakan şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda maalesef toplum olarak ahlaki ve manevi açıdan problemler yaşadığımız ortada. Uyuşturucu kullanımı, boşanmaların artması, deizmin ve ateizmin gençlerin arasında yaygınlaşması, hatta imam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz. Eğitim sisteminin insanların manevi olgunluğa ulaştıracak noktada olmadığını görüyoruz. Hem bilimsel kalitenin hem de ahlaki ve manevi kalitenin artırılması lazım. Ahlaki ve manevi kalite olmadan, sadece bilimsel kalite yeterli olmuyor. Demek ki imam hatipler de kuruluş amacı ve taşıdığı manaya uyumlu olamıyor. Kalite demek ki olması gerektiği gibi değil. Rahmetli Erbakan hocamız ‘Ahlak maneviyat olmadığı zaman 85 milyonun başına birer jandarma dikmeniz gerekiyor’ derdi.”