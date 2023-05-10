https://sputniknews.com.tr/20230510/evlat-edindigi-kizini-depremde-kaybetti-arabasindan-sac-topladim-1070889604.html

Evlat edindiği kızını depremde kaybetti: 'Arabasından saç topladım'

Evlat edindiği kızını depremde kaybetti: 'Arabasından saç topladım'

Depreme Antakya’da yakalanan Meral Bozkır Laleci'nin babası, kızının cenazesi için delil olarak verdiği saçının da kaybedildiğini açıkladı ve 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T12:52+0300

2023-05-10T12:52+0300

2023-05-10T12:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

dna

evlat edinme

evlatlık

baba

adli tıp kurumu

antakya

afad

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay Antakya’da yaşayan Mehmet Hayrettin Bozkır, evlat edindiği kızını depremde kaybetti. 30 yaşındaki kızı Meral Bozkır Laleci’yi depremde kaybeden baba, Cumhuriyet’ten Sena Tufan'a süreci anlattı.Baba, kızının cenazesinin bulunması için delil olarak verdiği saç örneğinin de kaybedildiğini söyledi. Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Mehmet Hayrettin Bozkır, depremin yaşandığı sırada evli olan kızının Antakya’daki evinde olduğunu, kendisinin de eşiyle birlikte 1 kilometre uzaktaki evlerinde oluduğunu söyledi.'Çıplak ayakla 5 saatte ulaştık'Bozkır, “Depremde benim evim de çöktü. Biz eşimle birlikte 5 saniyeyle kurtulduk. Dışarıya çıktıktan hemen sonra binamız çöktü. Hemen koşup kızımıza bakmak istedik. Bir kilometre mesafedeki evine 5 saatte yalın ayak, pijamalarımızla yürüyerek gittik. Enkazdan sesimi duyan damadımla konuştum. Meral’i sordum, ‘Yaşıyor mu?’ dedim. Damadım, ‘Baba, maalesef. Sanırım üzerine kolon düştü. Meral bana ‘Hayallerimizi gerçekleştir’ diye söz verdirdi. Sonra da konuşmadı’ dedi” şeklinde konuştu.‘Farkına varamadık'Kendi olanaklarıyla kızının cenazesini çıkarmak istediklerini ancak yardım bulamadıklarını anlatan Bozkır, “Kızımı çıkarmak için bir yardım bulabileceğimi sandım ancak o an Antakya’daki yıkımın farkına varamadık. Dünürüm kendi olanaklarıyla damadımı çıkarıp hastaneye götürdü. Sonrasında kızımla aynı binada oturan ve dört evladını kaybeden komşusu, kendi çocuklarını ararken kızımı bulmuş. Enkazın dışına çıkarıp battaniyeye sarmış. Sabaha kadar yavrum orada kalmış. Sabah bir AFAD görevlisi ve ambulans kızımı alıp götürmüş, bundan sonrası yok” diye konuştu.‘DNA örneği ortada yok'Cenazelerinin kaybolması üzerine başvurular yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten baba sözlerini şöyle sürdürdü:

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deprem, hatay, dna, evlat edinme, evlatlık, baba, adli tıp kurumu, antakya, afad