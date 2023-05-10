https://sputniknews.com.tr/20230510/erdogan-ulkemize-28-subat-utancini-yasatanlari-unutmayacagiz-1070887556.html
Erdoğan: Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız
Erdoğan: Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T12:29+0300
2023-05-10T12:29+0300
2023-05-10T12:32+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
danıştay
kuruluş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230510/erdogan-maruz-kaldigimiz-onca-provokasyona-ragmen-hukuk-demokrasi-ve-mesruiyetten-sapmadik-1070877942.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, danıştay, kuruluş
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, danıştay, kuruluş
Erdoğan: Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız
12:29 10.05.2023 (güncellendi: 12:32 10.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye'nin 2 asırlık demokrasinin son yüzyılını yaşadık.
Ülkemize 28 Şubat utancını yaşatanları unutmayacağız.
Yargıya duyulan güvenin artması, sürecin en önemli kazanımlarındandır.