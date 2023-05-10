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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,5260 liradan, euro 21,4120 liradan güne başladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,5240 liradan alınan dolar 19,5260 liradan satılıyor. 21,4100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4120 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,5180 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3950 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 272 lira, çeyrek altın 2 bin 61 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 220 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.536 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.84 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.84 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.620 dolar seviyesinde.
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altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 10.05.2023
© REUTERS / AKHTAR SOOMRODolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,5260 liradan, euro 21,4120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,5240 liradan alınan dolar 19,5260 liradan satılıyor. 21,4100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,5180 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3950 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 272 lira, çeyrek altın 2 bin 61 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 220 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.536 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.84 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.84 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.620 dolar seviyesinde.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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