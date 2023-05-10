https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-sokaklari-karistirmaya-calisan-kirli-ellerin-oyunlari-bizi-sindiremez-1070902197.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi sindiremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi sindiremez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:30+0300
2023-05-10T15:30+0300
2023-05-10T15:56+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
türkiye
batman
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Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da "Kandil'deki terör baronlarının terör dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz." dedi. Seçim mesajı da veren Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz." dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarıma saygılarımı sevgililerimi gönderiyorum. Biz batmanı birileri gibi menfaat ve istismar için değil. Biz sizi Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlıyor. Batman'la dertleşelim, hafızamızı tazeleyelim istedik.Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne Batılı dergi kapakları ne Kandildeki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın nobranlıkları... Bunlar bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez.Kürtle Zazayı, Arapla Türkü, Alevi ile Sünniyi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bunun için 21 yıldır bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız diyoruz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik.Biz bu vatanı beraber özgürleştirdik. 14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Terör örgütünü çukurlara sizlerle gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği o gecede silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemize beraber kazandırdık."
batman
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recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, batman
recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, batman
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi sindiremez
15:30 10.05.2023 (güncellendi: 15:56 10.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi sindiremez" dedi.
Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da "Kandil'deki terör baronlarının terör dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz." dedi.
Seçim mesajı da veren Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarıma saygılarımı sevgililerimi gönderiyorum. Biz batmanı birileri gibi menfaat ve istismar için değil. Biz sizi Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlıyor. Batman'la dertleşelim, hafızamızı tazeleyelim istedik.
Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne Batılı dergi kapakları ne Kandildeki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın nobranlıkları... Bunlar bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez.
Kürtle Zazayı, Arapla Türkü, Alevi ile Sünniyi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bunun için 21 yıldır bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız diyoruz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik.
Biz bu vatanı beraber özgürleştirdik. 14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Terör örgütünü çukurlara sizlerle gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği o gecede silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemize beraber kazandırdık."