https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-tas-atanlar-aslinda-korkularindan-atiyorlar-1070913834.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Taş atanlar, aslında korkularından atıyorlar

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Taş atanlar, aslında korkularından atıyorlar

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Taş atanlar, aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar, taş atmazlar" değerlendirmesinde... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T19:34+0300

2023-05-10T19:34+0300

2023-05-10T19:34+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

kütahya

millet ittifakı

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.KPSS'de mülakat dönemini sona erdireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kurban Bayramı'nda emeklilere 15 bin liralık bayram ikramiyesi vereceklerini dile getirdi.Seçmenlerden, bayram havasında sandığa gidip oylarını kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin açıkta kalmadığı, aç kalmadığı bir devlet istiyoruz. Sosyal devlet olsun diyoruz. O nedenle beşli çetelere hizmet eden bir devlet değil. Ben 'Emekliye 15 bin lira vereceğim' derken, 'Parayı nereden bulacaksın?' diye bana soruyorlar. Sen, beşli çeteler için çalışıyorsun. Bay Kemal, vatandaş için çalışıyor. Sen, yandaş için çalışıyorsun. Bay Kemal, vatandaş için çalışıyor." diye konuştu.'Ben farklı bir insanım'Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin sadece mahkeme salonlarında olmadığına işaret ederek, "Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok ve hiç gitmeyeceğim saraylara. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğim ve orada oturacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben farklı bir insanım. Ben sizden birisiyim." ifadesini kullandı.Miting alanında açılan "Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak" yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, "Taş atanlar, aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar, taş atmazlar." değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu, astsubay ve polislerin sorunlarının çözüme kavuşturulacağını vadettiklerini hatırlatarak, çiftçi ve üreten kesimin de hakkını teslim edeceklerini anlattı.Türkiye'nin insanlarının çalışkan olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz vatandaşın hakkını koruyacağız'Kılıçdaroğlu, taşeron işçilere kadro vereceklerini belirterek, "Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'nin her türlü imkanı var. Türkiye'nin kaynakları birilerine gidiyor. Birilerine peşkeş çekiliyor. Onların tamamını düzelteceğim. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye huzur, bu ülkeye bereket getireceğim. Hiç endişe etmeyin, ama bunu ben tek başıma yapamam. Beraber yapmak zorundayız." diye konuştu.Bu seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gençler bir tweet attığında annesi babası uyarır, 'Aman ha oğlum, aman ha kızım ne yapıyorsun? Tweet attın, başına bela gelecek'. Gençler size sözüm var. İstediğiniz gibi tweet atın. Hiç endişe etmeyin, özgürlüğü vereceğim size." dedi.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da konuşma yaptığı miting, Millet İttifakı'nın Kütahya milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.Mitingin sonunda Kütahyalı çini sanatçısı Naciye Nur Avlupınar, Kılıçdaroğlu'na portresini işlediği resim ile çini pano takdim etti.

kütahya

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kemal kılıçdaroğlu, kütahya, millet ittifakı