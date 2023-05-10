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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-devlet-memuru-hangi-gorusten-olursa-olsun-basim-ustunde-yeri-var-1070901443.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun başım üstünde yeri var
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun başım üstünde yeri var
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:05+0300
2023-05-10T15:05+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
memur
seçim
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da vatandaşlara seslendi.Kılıçdaroğlu emeklilere seslenerek, "En azından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye verelim dedim. Emekli, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık ikramiyesini çekecek. Anasının hak sütü kadar helal" diye konuştu.Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Size söz veriyorum; size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Siz bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim, rahat rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Parti ayrıdır, devlet ayrıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Partiyi devlet haline getirdiler. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" dedi.Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, barış içinde bir Türkiye'yi inşa edeceğim." dedi. "Size sözüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir bir aile anne, çocuğunu okula gönderirken ne koyarım diye düşünür. Aile destekleri sigortası getireceğim. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada olacak. Her ailenin asgari ücret kadar geliri olacak. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda" ifadelerini kullandı."Bütün taşlar yerine oturacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Ben halk adamayım. Mutfağımı biliyorsunuz, oradan da mutluyum. Saraylarda yaşamayacağım" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, memur, seçim
kemal kılıçdaroğlu, memur, seçim

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun başım üstünde yeri var

15:05 10.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da vatandaşlara seslendi.
Kılıçdaroğlu emeklilere seslenerek, "En azından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye verelim dedim. Emekli, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık ikramiyesini çekecek. Anasının hak sütü kadar helal" diye konuştu.
Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Size söz veriyorum; size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Siz bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim, rahat rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Gencecik evlatlarımızı zehirleyemeyecek. 5'li çeteler benimle uğraşıyorlar. Araya adamlar koydular, görüşmek istediler. 5'li çetelerin dışarıya götürdükleri paraları, nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım."
"Parti ayrıdır, devlet ayrıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Partiyi devlet haline getirdiler. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, barış içinde bir Türkiye'yi inşa edeceğim." dedi. "Size sözüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir bir aile anne, çocuğunu okula gönderirken ne koyarım diye düşünür. Aile destekleri sigortası getireceğim. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada olacak. Her ailenin asgari ücret kadar geliri olacak. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda" ifadelerini kullandı.
"Bütün taşlar yerine oturacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Ben halk adamayım. Mutfağımı biliyorsunuz, oradan da mutluyum. Saraylarda yaşamayacağım" dedi.
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