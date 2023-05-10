https://sputniknews.com.tr/20230510/chatgpt-ile-sahte-haber-ureten-adam-gozaltina-alindi-1070897837.html

ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı

ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde yaşayan bir adam yapay zeka platformu ChatGPT ile sahte haber üreterek bunları internet ortamında yayınladığı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:33+0300

2023-05-10T14:33+0300

2023-05-10T14:33+0300

dünya

çin

chatgpt

sahte haber

yalan haber

dezenformasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067861515_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_0bd2e0387cc2723c2b718f43b0e27073.jpg

Çin polisi, adamın ChatGPT kullanarak bir tren kazasıyla ilgili yanlış haberler ürettiğini ve bunu paylaşarak gelir elde ettiğini açıkladı. Adamın yazdığı makalenin 15 bin görüntüleme elde ettiği de belirtildi.Sözcü'nün haberine göre, yapılan operasyon sonucunda adamın gözaltına alındığı kaydedilirken adamın evinde de incelemelerde bulunuldu.Microsoft’un desteklediği OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Çin’de yasak olmasına rağmen VPN aracılığıyla kullanılabiliyor.Ülkede yasaklanmıştıSoyadı Hong olan adamın, 2011 yılında yaşanan ve devlet medyasının karartma uyguladığı bir haber ile ilgili haberler yayınladığı belirtildi. 40 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Çin medyası gelişmeleri aktarmamış ve bu durum büyük tepki çekmişti.Gansu polisi, “Hong, modern teknolojiyi kullanarak sahte haber üretiyor ve internette yayıyor. Bu durum da halkı kışkırtıyor” açıklamasını yaptı.Çin devlet televizyonu CGTN, bu gözaltının ülke tarihindeki ilk gözaltı olduğunu duyurdu. Ocak ayında ülkede deepfake ve yapay zekanın kullanımına yasak getirilmişti.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, chatgpt, sahte haber, yalan haber, dezenformasyon