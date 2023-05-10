https://sputniknews.com.tr/20230510/cavusoglu-moskovada-konustu-suriyenin-toprak-butunlugunu-vurguladik-1070896204.html
Çavuşoğlu Moskova'da konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık
Çavuşoğlu Moskova'da konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:14+0300
2023-05-10T14:14+0300
2023-05-10T14:22+0300
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mevlüt çavuşoğlu
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suriye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, moskova, iran, suriye, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, rusya, moskova, iran, suriye, türkiye
Çavuşoğlu Moskova'da konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık
14:14 10.05.2023 (güncellendi: 14:22 10.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.