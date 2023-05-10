https://sputniknews.com.tr/20230510/binali-yildirim-bu-secim-isgalcilerle-turkiyenin-gelecegi-icin-calisanlar-arasinda-bir-secimdir-1070922538.html

Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir

Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz diyoruz ki bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için, istiklali için çalışanlar arasında bir seçimdir"... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:19+0300

2023-05-10T22:19+0300

2023-05-10T22:31+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

seçim

ak parti

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye'de düzenlenecek mitinge katılmak üzere geldiği Dalaman Havalimanında partililerce karşılandı.Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un makamına geçen Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a rozet taktığı fotoğraf ve tuğra işlemeli bakır tablo hediye edildi.Ardından Dalaman Kargınkürü Mahallesi'ndeki bir serayı ziyaret eden Yıldırım, domates hasadı gerçekleştirerek, burada toplanan vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.Fethiye'ye geçerek Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, seçime üç gün kaldığını hatırlattı.Meydandaki kalabalığa "Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?" diye seslenen Yıldırım, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Bu pazar yapılacak seçimlerin 16. seçimleri olduğunu belirten Yıldırım, "2002'den beri girdiğiniz her seçimde, biraz daha fazla oy verdiniz ve bizi tekrar seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bu 16'ıncı seçimin ne farkı var? Aslında bu da bir seçim değil mi? Ama gel gör ki değerli kardeşlerim bu seçime şeytanlar karıştı, bu seçime Amerika karıştı, bu seçime Avrupa karıştı, bu seçime Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı, bu seçime FETÖ'cü alçaklar da karıştı" dedi.FETÖ'cülerin rakiplerinin yanında yer aldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağını daha da yukarılara dikme zamanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "20 yıldır büyük bir mücadeleyle yok ettiğimiz, kökünü kazıdığımız ve bölücü PKK terör örgütünü, FETÖ örgütünü geriye tekrar hortlatmaya çalışanlara gününü gösterme günüdür. O gün de pazar günüdür" diye konuştu.Yıldırım, 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüreğini ferahlatmak için bu ülkeye bedel ödeyen civan gibi evlatları şehit eden alçaklara karşı ve onları destekleyenlere karşı cevap olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmek gerektiğinin altını çizdi.Cumhur İttifakı'nda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin olduğunu anımsatan Yıldırım, Millet İttifakı'nda altılı masanın arkasında da FETÖ, PKK, emperyal güçlerin olduğunu söyledi.Millet İttifakı'nın "menfaat ittifakı" olduğunu dile getiren Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, gece gündüz milletin dertleriyle dertlenirken, Muğla'nın yollarını yaparken, hava yolunu halkın yolu yaparken, yat limanlarıyla, tarım tesisleriyle, hastaneleriyle, turizmiyle, şehrimizi kalkındırırken, iş aş sağlarken onlar ne yapıyor? Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar. Sana bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, sana da bir tane, sana da bir tane. Olmadı birer tane de avantaj olarak bakanlık" ifadesini kullandı.Milletin kime oy vereceğini çok iyi bildiğini belirten Yıldırım, bu milletin kime yetki vereceğini, kimin hizmet edeceğini çok iyi bildiğini ve 20 yıldır da bunu Muğlalıların şahit olduğunu dile getirdi.2002'de Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'da sadece 90 kilometre bölünmüş yolu olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:Yıldırım, AK Parti Muğla milletvekili adaylarını sahneye davet ederek, vatandaşlara tanıttı.

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binali yıldırım, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan