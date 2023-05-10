https://sputniknews.com.tr/20230510/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-patriotlar-ruslar-icin-kolay-hedef-haline-gelebilir-1070921344.html
Batı medyası: Ukrayna’ya verilen Patriot’lar Ruslar için kolay hedef haline gelebilir
Batı medyası: Ukrayna’ya verilen Patriot’lar Ruslar için kolay hedef haline gelebilir
The National Interest, ABD’nin, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayarak stratejik hata yaptığını, bu sistemlerin Rus saldırıları... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T21:53+0300
2023-05-10T21:53+0300
2023-05-10T21:53+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
patriot
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Geoff LaMear imzalı yazıda, “Patrito sistemleri kendini savunamaz. Patriot sisteminin radarı çalışmaya başlayınca yerini ifşa ediyor ve sistemi Rus saldırıları için kolay hedef haline getiriyor. Bu, Patriot’un Ukrayna’nın askeri varlıklarını veya halkını savunmak için tek durak noktası olamayacağı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Patriot sisteminin teknolojik açıdan 'bir numara' olmasına rağmen diğer hava savunma sistemleri olmadan tek başına kullanılamayacağını belirten LaMear, Patriot’un korumaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Patriot’larının Rus saldırılarına karşı kullanımının etkisiz ve yararsız olduğu vurgulanan yazıda, “Ukrayna, füzelerden insansız hava araçlarına kadar Rus cephaneliğinin tümüyle karşı karşıya. Rus insansız sistemleri, keşif drone’larından daha gelişmiş kamikaze drone’larına kadar değişiyor. Bu yüzden 3 milyon dolar değerindeki füzeleri, maliyeti çok daha düşük olan insansız hava araçlarını yok etmek için kullanmak şüphe uyandırıyor” denildi.Ukrayna’ya Patriot sistemlerini vermenin arz ettiği en büyük tehlikenin Ukrayna hava sahasının koruma altına alındığı yönünde yanlış güvenlik duygusu vermesi, müzakerelerin başlamasını ertelemesi ve uzun vadede can kayıplarını artırması olduğu kaydedildi.LaMear, “Patriot sistemleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeyecek ve Kiev’in, Kırım veya Donbass’ı geri alması yönünde müzakereler yürütmesine izin vermeyecek. Sadece ABD’nin sözde desteğini sergiliyor, bu da Ukrayna’daki katliamı uzatacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-ordusu-basarili-taarruz-icin-her-sey-aldi-1070866398.html
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Batı medyası: Ukrayna’ya verilen Patriot’lar Ruslar için kolay hedef haline gelebilir
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The National Interest, ABD’nin, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayarak stratejik hata yaptığını, bu sistemlerin Rus saldırıları karşısında savunmasız olacağını yazdı.
Geoff LaMear imzalı yazıda, “Patrito sistemleri kendini savunamaz. Patriot sisteminin radarı çalışmaya başlayınca yerini ifşa ediyor ve sistemi Rus saldırıları için kolay hedef haline getiriyor. Bu, Patriot’un Ukrayna’nın askeri varlıklarını veya halkını savunmak için tek durak noktası olamayacağı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.
Patriot sisteminin teknolojik açıdan 'bir numara' olmasına rağmen diğer hava savunma sistemleri olmadan tek başına kullanılamayacağını belirten LaMear, Patriot’un korumaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Patriot’larının Rus saldırılarına karşı kullanımının etkisiz ve yararsız olduğu vurgulanan yazıda, “Ukrayna, füzelerden insansız hava araçlarına kadar Rus cephaneliğinin tümüyle karşı karşıya. Rus insansız sistemleri, keşif drone’larından daha gelişmiş kamikaze drone’larına kadar değişiyor. Bu yüzden 3 milyon dolar değerindeki füzeleri, maliyeti çok daha düşük olan insansız hava araçlarını yok etmek için kullanmak şüphe uyandırıyor” denildi.
Ukrayna’ya Patriot sistemlerini vermenin arz ettiği en büyük tehlikenin Ukrayna hava sahasının koruma altına alındığı yönünde yanlış güvenlik duygusu vermesi, müzakerelerin başlamasını ertelemesi ve uzun vadede can kayıplarını artırması olduğu kaydedildi.
LaMear, “Patriot sistemleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeyecek ve Kiev’in, Kırım veya Donbass’ı geri alması yönünde müzakereler yürütmesine izin vermeyecek. Sadece ABD’nin sözde desteğini sergiliyor, bu da Ukrayna’daki katliamı uzatacak” diye ekledi.