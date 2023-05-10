https://sputniknews.com.tr/20230510/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-patriotlar-ruslar-icin-kolay-hedef-haline-gelebilir-1070921344.html

Batı medyası: Ukrayna’ya verilen Patriot’lar Ruslar için kolay hedef haline gelebilir

Batı medyası: Ukrayna’ya verilen Patriot’lar Ruslar için kolay hedef haline gelebilir

The National Interest, ABD’nin, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayarak stratejik hata yaptığını, bu sistemlerin Rus saldırıları... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T21:53+0300

2023-05-10T21:53+0300

2023-05-10T21:53+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

patriot

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Geoff LaMear imzalı yazıda, “Patrito sistemleri kendini savunamaz. Patriot sisteminin radarı çalışmaya başlayınca yerini ifşa ediyor ve sistemi Rus saldırıları için kolay hedef haline getiriyor. Bu, Patriot’un Ukrayna’nın askeri varlıklarını veya halkını savunmak için tek durak noktası olamayacağı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Patriot sisteminin teknolojik açıdan 'bir numara' olmasına rağmen diğer hava savunma sistemleri olmadan tek başına kullanılamayacağını belirten LaMear, Patriot’un korumaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Patriot’larının Rus saldırılarına karşı kullanımının etkisiz ve yararsız olduğu vurgulanan yazıda, “Ukrayna, füzelerden insansız hava araçlarına kadar Rus cephaneliğinin tümüyle karşı karşıya. Rus insansız sistemleri, keşif drone’larından daha gelişmiş kamikaze drone’larına kadar değişiyor. Bu yüzden 3 milyon dolar değerindeki füzeleri, maliyeti çok daha düşük olan insansız hava araçlarını yok etmek için kullanmak şüphe uyandırıyor” denildi.Ukrayna’ya Patriot sistemlerini vermenin arz ettiği en büyük tehlikenin Ukrayna hava sahasının koruma altına alındığı yönünde yanlış güvenlik duygusu vermesi, müzakerelerin başlamasını ertelemesi ve uzun vadede can kayıplarını artırması olduğu kaydedildi.LaMear, “Patriot sistemleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeyecek ve Kiev’in, Kırım veya Donbass’ı geri alması yönünde müzakereler yürütmesine izin vermeyecek. Sadece ABD’nin sözde desteğini sergiliyor, bu da Ukrayna’daki katliamı uzatacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-ordusu-basarili-taarruz-icin-her-sey-aldi-1070866398.html

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