https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-nebati-faiz-artirimi-soz-konusu-degil-bu-cok-net-1070879853.html

Bakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değil, bu çok net

Bakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değil, bu çok net

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz artırımının söz konusu olmadığını belirterek, "Kur korumalı mevduatı geçici olarak getirmiştik ve halen geçici... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T10:38+0300

2023-05-10T10:38+0300

2023-05-10T10:45+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

faiz

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Mersin'de Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kur korumalı mevduatı geçici olarak getirmiştik ve halen geçici olarak görüyoruz. Kur korumalı mevduattan çıkış için yıl sonunu hedefliyorduk ancak global ekonomik durumu düşündüğünüz zaman dönüşümün kademeli olarak zamana yayılması konusunda bir irade ortaya çıkmış oldu" dedi.Kur korumalı mevduata ilişkin de bilgi veren Bakan Nebati, "2021’in 20 Aralık’ında piyasa ile paylaşılan en önemli sac ayaklarından bir tanesiydi ve beklediğimiz faydayı gösterdi. Dövize olan talep azalırken, döviz kurlarındaki oynaklığı da ortadan kaldırdı" dedi.'Yastık altı para sisteme dahil oldu'Yastık altı parasının banka ve katılım finansa dahil olduğunu belirten Nebati, "Bunu geçici olarak getirmiştik ve halen geçici olarak görüyoruz. Elinde TL olan döviz alıp yastık altına çekeceğine parasını bankaya veya katılım finansa katıldı. Bunun dövize çevrilmesi konusunda bankalar yardımcı oldu. Döviz olarak tutacağı parası bankada kaldı. Sisteme dahil olmuş oldu. Elinde döviz olanlar da Merkez Bankası kaynakları üzerinden değerlendirdi. Şu anda da 2.2 trilyon TL’yi aşmış durumda sistemdeki para" şeklinde konuştu.

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, faiz