Bakan Nebati: Döviz artık iyi bir yatırım aracı değil

“Seçim yaklaştıkça döviz ve borsa ile alakalı spekülatif söylemlerin amacını biliyoruz. Ne mutludur ki vatandaşımız bunlara itibar etmiyor. Son verilere göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyonu geçti. Buradan vatandaşımızın borsaya olan güvenini anlıyoruz. 2022’de yüzde 166 değer kazanarak en çok kazandıran yatırım aracı BIST oldu. Borsamız büyüdükçe, şirketlerimiz de büyümeye ve gelişmeye devam edecek, ülkemizin üretimi, istihdamı ve büyümesi artacaktır. Dövize gelince. Kurdaki oynaklığın önüne geçtik. Dolar ya da Euro fark etmez, dövizi bir yatırım aracı olmaktan çıkardık. Neticede 2022’de TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 16, Euro ise yüzde 22 kaybettirdi. Buna karşılık borsamızın reel getirisi yüzde 62 oldu.”