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SON DAKİKA | Erdoğan: Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-nebati-doviz-artik-iyi-bir-yatirim-araci-degil-1070877847.html
Bakan Nebati: Döviz artık iyi bir yatırım aracı değil
Bakan Nebati: Döviz artık iyi bir yatırım aracı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Döviz kaybettirdi, borsa kazandırdı. Dövizi yatırım aracı olmaktan çıkardık” dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T09:53+0300
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2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
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Hürriyet gazetesinden Musa Kesler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile röportaj yaptı ve seçimler ve ekonomiye dair gelişmeleri sordu.Bakan Nebati, "Dolar ve borsa ne olacak?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230510/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070877503.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi

Bakan Nebati: Döviz artık iyi bir yatırım aracı değil

09:53 10.05.2023 (güncellendi: 09:55 10.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Döviz kaybettirdi, borsa kazandırdı. Dövizi yatırım aracı olmaktan çıkardık” dedi.
Hürriyet gazetesinden Musa Kesler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile röportaj yaptı ve seçimler ve ekonomiye dair gelişmeleri sordu.
Bakan Nebati, "Dolar ve borsa ne olacak?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
“Seçim yaklaştıkça döviz ve borsa ile alakalı spekülatif söylemlerin amacını biliyoruz. Ne mutludur ki vatandaşımız bunlara itibar etmiyor. Son verilere göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyonu geçti. Buradan vatandaşımızın borsaya olan güvenini anlıyoruz. 2022’de yüzde 166 değer kazanarak en çok kazandıran yatırım aracı BIST oldu. Borsamız büyüdükçe, şirketlerimiz de büyümeye ve gelişmeye devam edecek, ülkemizin üretimi, istihdamı ve büyümesi artacaktır. Dövize gelince. Kurdaki oynaklığın önüne geçtik. Dolar ya da Euro fark etmez, dövizi bir yatırım aracı olmaktan çıkardık. Neticede 2022’de TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 16, Euro ise yüzde 22 kaybettirdi. Buna karşılık borsamızın reel getirisi yüzde 62 oldu.”
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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