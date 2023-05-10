https://sputniknews.com.tr/20230510/bahceli-ibb-baskani-gelsin-de-eren-bulbul-icin-adalet-istesin-1070897964.html

Bahçeli: İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin

Bahçeli: İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin" çağrısında bulundu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:35+0300

2023-05-10T14:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

ekrem imamoğlu

eren bülbül

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon'da konuştu.Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıyı 'provokasyon' olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "Erzurum'da kurulan tuzak Dadaşların tavrıyla bozulmuştur. İstanbul'da 1.7 milyon kişi toplanıp miting düzenlenirken bu olay yaşanmıştır. İmralı canisinin ev hapsine alınması konuşulmaktadır. Bir terörist için hak arayanlar, Eren Bülbül yavrumuzun hesabını verecekler. 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, 11 aylık Bedirhan bebekle annesinin sorulacak hesabını söylesinler" diye konuştu.Bahçeli şu ifadeleri kullandı:14 Mayıs seçimlerine ilişkin Bahçeli, "14 Mayıs'ta devrilmeleri kaçınılmaz bir siyaset olacaktır. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için maşalar devrede, alçaklar sahnededir. Erzurum'da yaşanan olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne saçması, görevini ihmal etmesi sakıncalıdır, yanlış üzerine yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle korsan gösteri yapıp taşıdığı provokatörlerle ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu Trabzon'un yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.

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devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, eren bülbül