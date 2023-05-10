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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/bahceli-ibb-baskani-gelsin-de-eren-bulbul-icin-adalet-istesin-1070897964.html
Bahçeli: İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin
Bahçeli: İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin" çağrısında bulundu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:35+0300
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2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
ekrem imamoğlu
eren bülbül
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon'da konuştu.Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıyı 'provokasyon' olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "Erzurum'da kurulan tuzak Dadaşların tavrıyla bozulmuştur. İstanbul'da 1.7 milyon kişi toplanıp miting düzenlenirken bu olay yaşanmıştır. İmralı canisinin ev hapsine alınması konuşulmaktadır. Bir terörist için hak arayanlar, Eren Bülbül yavrumuzun hesabını verecekler. 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, 11 aylık Bedirhan bebekle annesinin sorulacak hesabını söylesinler" diye konuştu.Bahçeli şu ifadeleri kullandı:14 Mayıs seçimlerine ilişkin Bahçeli, "14 Mayıs'ta devrilmeleri kaçınılmaz bir siyaset olacaktır. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için maşalar devrede, alçaklar sahnededir. Erzurum'da yaşanan olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne saçması, görevini ihmal etmesi sakıncalıdır, yanlış üzerine yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle korsan gösteri yapıp taşıdığı provokatörlerle ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu Trabzon'un yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.
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devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, eren bülbül
devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, eren bülbül

Bahçeli: İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin

14:35 10.05.2023 (güncellendi: 14:36 10.05.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin" çağrısında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzon'da konuştu.
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıyı 'provokasyon' olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "Erzurum'da kurulan tuzak Dadaşların tavrıyla bozulmuştur. İstanbul'da 1.7 milyon kişi toplanıp miting düzenlenirken bu olay yaşanmıştır. İmralı canisinin ev hapsine alınması konuşulmaktadır. Bir terörist için hak arayanlar, Eren Bülbül yavrumuzun hesabını verecekler. 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, 11 aylık Bedirhan bebekle annesinin sorulacak hesabını söylesinler" diye konuştu.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu mertse yiğitse, şehitlerimizin hakkını gazilerimizin hakkını versin. Al bayrağı, aziz vatanı, Cumhur ittifakının şerefini koruyacak mısınız? Trabzonlu kardeşlerim 14 Mayıs'ta yaşanacak Cumhur ittifakı zaferinin habercisidir. Türkiye üzerinde hesap yapanların, zalimlerin defterini dürecek misiniz. Evet dediğinize göre o zaman sıra sizde. Trabzon'un vatan ve millet sevdasının ne kadar yüksek olduğunu göstermek için sıra hepinizde."

14 Mayıs seçimlerine ilişkin Bahçeli, "14 Mayıs'ta devrilmeleri kaçınılmaz bir siyaset olacaktır. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için maşalar devrede, alçaklar sahnededir. Erzurum'da yaşanan olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne saçması, görevini ihmal etmesi sakıncalıdır, yanlış üzerine yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle korsan gösteri yapıp taşıdığı provokatörlerle ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu Trabzon'un yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.
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