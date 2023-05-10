https://sputniknews.com.tr/20230510/azerbaycanda-haydar-aliyev-100-dogum-gununde-anildi-1070899370.html
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı
Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 100. doğum günü dolayısıyla mezarı başında andı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:44+0300
2023-05-10T14:44+0300
2023-05-10T14:44+0300
dünya
haydar aliyev
ölüm
azerbaycan
video
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Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev’in 100. doğum günü dolayısıyla ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Binlerce Azerbaycanlı, başkent Bakü’de Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret edip gül bıraktı. Bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, polis ve askerlerin de anıt mezara çiçek bırakmasının ardından din adamları ve ziyaretçiler Aliyev için dua etti. Türkiye ile ilişkilere önem veren Haydar Aliyev'in döneminde Ermenistan'la Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes ve uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti.
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Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı
2023-05-10T14:44+0300
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haydar aliyev, ölüm, azerbaycan, video, видео
haydar aliyev, ölüm, azerbaycan, video, видео
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı
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Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 100. doğum günü dolayısıyla mezarı başında andı.
Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev’in 100. doğum günü dolayısıyla ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Binlerce Azerbaycanlı, başkent Bakü’de Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret edip gül bıraktı. Bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, polis ve askerlerin de anıt mezara çiçek bırakmasının ardından din adamları ve ziyaretçiler Aliyev için dua etti. Türkiye ile ilişkilere önem veren Haydar Aliyev'in döneminde Ermenistan'la Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes ve uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti.