https://sputniknews.com.tr/20230510/azerbaycanda-haydar-aliyev-100-dogum-gununde-anildi-1070899370.html

Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı

Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı

Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 100. doğum günü dolayısıyla mezarı başında andı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:44+0300

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dünya

haydar aliyev

ölüm

azerbaycan

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Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev’in 100. doğum günü dolayısıyla ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Binlerce Azerbaycanlı, başkent Bakü’de Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret edip gül bıraktı. Bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, polis ve askerlerin de anıt mezara çiçek bırakmasının ardından din adamları ve ziyaretçiler Aliyev için dua etti. Türkiye ile ilişkilere önem veren Haydar Aliyev'in döneminde Ermenistan'la Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes ve uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti.

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