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A.R.O.G. filminin çekildiği Frigya'da deve turizmi
A.R.O.G. filminin çekildiği Frigya'da deve turizmi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne gelenler, deveyle hem tarihi mekanları keşfediyor hem de hatıra olarak görsel fotoğraf ve video... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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deve, fotoğraf, turizm, frigya, film, фото
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A.R.O.G. filminin çekildiği Frigya'da deve turizmi

16:22 10.05.2023
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne gelenler, deveyle hem tarihi mekanları keşfediyor hem de hatıra olarak görsel fotoğraf ve video çektiriyor.
© AAA.R.O.G. filminin çekildiği Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları ve Kaya Kilise etrafında yerli ve yabancı turistleri karşılayan deve, Frigya'nın maskotu oldu.
Frigya'da deve turizmi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
A.R.O.G. filminin çekildiği Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları ve Kaya Kilise etrafında yerli ve yabancı turistleri karşılayan deve, Frigya'nın maskotu oldu.
© AAFrigya'ya renk katan devenin sahibi 54 yaşındaki İrfan Öztürk, Aydın'dan temin ettiği hayvanla yakından ilgileniyor ve sürekli de şekerle ödüllendiriyor.
Frigya'da deve turizmi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Frigya'ya renk katan devenin sahibi 54 yaşındaki İrfan Öztürk, Aydın'dan temin ettiği hayvanla yakından ilgileniyor ve sürekli de şekerle ödüllendiriyor.
© AAÖztürk, Denizli'nin Sarayköy ilçesinden satın aldığı 20 yaşındaki devesinin uysal ve turizme uygun olduğunu söyledi.
Frigya'da deve turizmi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Öztürk, Denizli'nin Sarayköy ilçesinden satın aldığı 20 yaşındaki devesinin uysal ve turizme uygun olduğunu söyledi.
© AAFrigya'ya gelen turistlerin deveye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Üçlerkayası köyündeki evimde bakımını yapıyor, genellikle hafta sonları Memeç Kayalıkları ve farklı noktalara da geliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda turisti, bölgede gezdirdik ve hiçbir problem yaşamadık. Deveyle Frigya'yı turlayan yetişkin ve çocuklar çok memnun ayrılıyorlar. Bazı turistler, ilk kez bir deveyi burada görüyor ve dokunuyor. Çok mutlu oluyorlar ve bol bol fotoğraf ile video çekiyorlar."
Frigya'da deve turizmi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Frigya'ya gelen turistlerin deveye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Üçlerkayası köyündeki evimde bakımını yapıyor, genellikle hafta sonları Memeç Kayalıkları ve farklı noktalara da geliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda turisti, bölgede gezdirdik ve hiçbir problem yaşamadık. Deveyle Frigya'yı turlayan yetişkin ve çocuklar çok memnun ayrılıyorlar. Bazı turistler, ilk kez bir deveyi burada görüyor ve dokunuyor. Çok mutlu oluyorlar ve bol bol fotoğraf ile video çekiyorlar."
© AA Konya'dan Frigya'ya gezmeye gelen Mine Öztürk, heyecanla bindiği deveyle güzel vakit geçirdiğini ifade etti.
Frigya'da deve turizmi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Konya'dan Frigya'ya gezmeye gelen Mine Öztürk, heyecanla bindiği deveyle güzel vakit geçirdiğini ifade etti.
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