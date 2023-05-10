A.R.O.G. filminin çekildiği Frigya'da deve turizmi

© AA Frigya'ya gelen turistlerin deveye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Üçlerkayası köyündeki evimde bakımını yapıyor, genellikle hafta sonları Memeç Kayalıkları ve farklı noktalara da geliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda turisti, bölgede gezdirdik ve hiçbir problem yaşamadık. Deveyle Frigya'yı turlayan yetişkin ve çocuklar çok memnun ayrılıyorlar. Bazı turistler, ilk kez bir deveyi burada görüyor ve dokunuyor. Çok mutlu oluyorlar ve bol bol fotoğraf ile video çekiyorlar."