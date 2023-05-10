https://sputniknews.com.tr/20230510/ali-babacan-bizim-iktidarimiz-her-partiye-esit-yakinlikta-olacaktir-1070869729.html
Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır
Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır
Siirt'te konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T00:30+0300
2023-05-10T00:30+0300
2023-05-10T00:34+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
siirt
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Siirt Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin önemine değinen Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.Gençlerin ülkenin yarınları değil, bugünü olduğunu dile getiren Babacan, gençler için çalıştıklarını anlattı.Birleştiklerini ve kazanacaklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:"İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" diyen Babacan, hukukun üstünlüğünü yerine getireceklerini ve adaletle hareket edeceklerini dile getirdi.
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ali babacan, siirt, deva partisi
ali babacan, siirt, deva partisi
Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır
00:30 10.05.2023 (güncellendi: 00:34 10.05.2023) Abone ol
Siirt'te konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Siirt Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin önemine değinen Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.
Gençlerin ülkenin yarınları değil, bugünü olduğunu dile getiren Babacan, gençler için çalıştıklarını anlattı.
Birleştiklerini ve kazanacaklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:
"Siirt hakkı, hukuku, adaleti çok iyi bilir. Önümüzdeki seçim sadece iki tercihli bir referandum. Bakmayın birinci oy pusulasında 4 tane isim var aday olarak. İkinci oy pusulası bir metre uzunluğunda ama işin özünde sadece iki tercihi olan bir referandum. Böyle anlayıp, böyle anlattığımız zaman da iş kolaylaşıyor. İnşallah Siirt, seçim günü 14 Mayıs'ta doğru tercih, doğru kararı verecektir."
"İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" diyen Babacan, hukukun üstünlüğünü yerine getireceklerini ve adaletle hareket edeceklerini dile getirdi.