Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ali-babacan-bizim-iktidarimiz-her-partiye-esit-yakinlikta-olacaktir-1070869729.html
Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır
Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır
Siirt'te konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T00:30+0300
2023-05-10T00:34+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
siirt
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b43274a63025933a6e41ab0218cb050.jpg
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Siirt Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin önemine değinen Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.Gençlerin ülkenin yarınları değil, bugünü olduğunu dile getiren Babacan, gençler için çalıştıklarını anlattı.Birleştiklerini ve kazanacaklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:"İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" diyen Babacan, hukukun üstünlüğünü yerine getireceklerini ve adaletle hareket edeceklerini dile getirdi.
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94b6d76186cb3e556722bd4d7fb960bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, siirt, deva partisi
ali babacan, siirt, deva partisi

Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır

00:30 10.05.2023 (güncellendi: 00:34 10.05.2023)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Siirt'te konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Siirt Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin önemine değinen Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.
Gençlerin ülkenin yarınları değil, bugünü olduğunu dile getiren Babacan, gençler için çalıştıklarını anlattı.
Birleştiklerini ve kazanacaklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:
"Siirt hakkı, hukuku, adaleti çok iyi bilir. Önümüzdeki seçim sadece iki tercihli bir referandum. Bakmayın birinci oy pusulasında 4 tane isim var aday olarak. İkinci oy pusulası bir metre uzunluğunda ama işin özünde sadece iki tercihi olan bir referandum. Böyle anlayıp, böyle anlattığımız zaman da iş kolaylaşıyor. İnşallah Siirt, seçim günü 14 Mayıs'ta doğru tercih, doğru kararı verecektir."
"İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" diyen Babacan, hukukun üstünlüğünü yerine getireceklerini ve adaletle hareket edeceklerini dile getirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала