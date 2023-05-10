Ali Babacan: Bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır

"Siirt hakkı, hukuku, adaleti çok iyi bilir. Önümüzdeki seçim sadece iki tercihli bir referandum. Bakmayın birinci oy pusulasında 4 tane isim var aday olarak. İkinci oy pusulası bir metre uzunluğunda ama işin özünde sadece iki tercihi olan bir referandum. Böyle anlayıp, böyle anlattığımız zaman da iş kolaylaşıyor. İnşallah Siirt, seçim günü 14 Mayıs'ta doğru tercih, doğru kararı verecektir."