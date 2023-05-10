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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/aksener-smali-bebeklerle-ilgili-bir-anne-olarak-babaanne-olarak-soz-veriyorum-ben-cozecegim-1070921910.html
Akşener: SMA'lı bebeklerle ilgili bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim
Akşener: SMA'lı bebeklerle ilgili bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:07+0300
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2023 türkiye seçimleri
meral akşener
sma
trabzon
bebek
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İYİ Parti lideri Akşener, partisince Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, "Allah razı olsun, bu iş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla gençlerimizle yaşlılarımızla buradasınız ya, Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, haktır. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.Seçim diline dikkati çeken Akşener, "Savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim, seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz. Bizim için de amenna ve saddaknadır" diye konuştu.Akşener, bu birlikteliğin, ülkeyi feraha çıkaracağını belirterek, seçilir seçilmez, seçim biter bitmez 100 bin öğretmeni tayin edeceklerini söyledi.Köy okullarını açacaklarını ifade eden Meral Akşener, "Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda, küçük tamiratlarla. Biraz önce bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim" dedi.Akşener, her köye öğretmenin yanı sıra bir ziraat mühendisi ve veterinerin gideceğini kaydederek, şöyle devam etti:İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:
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meral akşener, sma, trabzon, bebek

Akşener: SMA'lı bebeklerle ilgili bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim

22:07 10.05.2023 (güncellendi: 22:08 10.05.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim." dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, partisince Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, "Allah razı olsun, bu iş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla gençlerimizle yaşlılarımızla buradasınız ya, Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, haktır. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.
Seçim diline dikkati çeken Akşener, "Savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim, seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz. Bizim için de amenna ve saddaknadır" diye konuştu.
Akşener, bu birlikteliğin, ülkeyi feraha çıkaracağını belirterek, seçilir seçilmez, seçim biter bitmez 100 bin öğretmeni tayin edeceklerini söyledi.
Köy okullarını açacaklarını ifade eden Meral Akşener, "Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda, küçük tamiratlarla. Biraz önce bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim" dedi.
Akşener, her köye öğretmenin yanı sıra bir ziraat mühendisi ve veterinerin gideceğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da BAĞKUR primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz, SSK'sıyla beraber ki hayvancılık yürüsün diye. Başka mevzumuz daha var. Ev kadınlarımızın durumu kötü olan ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubu gençlere 2023'ün fiyatlarıyla sizlere 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. İyi yaşam geliri diye."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:
"15 Mayıs'tan itibaren bu ülkenin refaha, zenginliğe, güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa ulaşmasını, emeklilerin evlatlarıyla torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini, dış ilişkilerde akıllı, gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsak, 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla komşularınız üzerinde de çalışarak gidiyorsunuz ve 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e veriyorsunuz ve ülkeyi inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 'Bu ülkeye baharları getiriyorsunuz.' Bizim deyimizle de 'Bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi siz yazacaksınız, sen yazacaksın.' İnşallah Trabzon tarih yazacak."
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