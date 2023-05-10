https://sputniknews.com.tr/20230510/aksener-smali-bebeklerle-ilgili-bir-anne-olarak-babaanne-olarak-soz-veriyorum-ben-cozecegim-1070921910.html

Akşener: SMA'lı bebeklerle ilgili bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim

Akşener: SMA'lı bebeklerle ilgili bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:07+0300

2023-05-10T22:07+0300

2023-05-10T22:08+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

sma

trabzon

bebek

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İYİ Parti lideri Akşener, partisince Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, "Allah razı olsun, bu iş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla gençlerimizle yaşlılarımızla buradasınız ya, Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, haktır. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.Seçim diline dikkati çeken Akşener, "Savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim, seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz. Bizim için de amenna ve saddaknadır" diye konuştu.Akşener, bu birlikteliğin, ülkeyi feraha çıkaracağını belirterek, seçilir seçilmez, seçim biter bitmez 100 bin öğretmeni tayin edeceklerini söyledi.Köy okullarını açacaklarını ifade eden Meral Akşener, "Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda, küçük tamiratlarla. Biraz önce bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim" dedi.Akşener, her köye öğretmenin yanı sıra bir ziraat mühendisi ve veterinerin gideceğini kaydederek, şöyle devam etti:İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

trabzon

bebek

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meral akşener, sma, trabzon, bebek