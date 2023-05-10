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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/aksener-peki-ulan-sizi-doguran-kim-kadin-degil-mi-1070909222.html
Akşener: Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi?
Akşener: Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Recep beyin İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:00+0300
2023-05-10T17:00+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
çanakkale
miting
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çanakkale'de özetle şunları söyledi: "Bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınları aşağılamaktan. Recep beyin İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? O pankartı çıkıp biri indirin demedi.Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar. Bu meydanda her partiye oy veren insanlar var. Bizim için de Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşıdır. Bu ucube sistemi isteyenler ise size işgalci diyor. Daha vahimi var; dinsiz, kitapsız, imansız oluyorsunuz. Bu şirktir, Allah'a şirk koşmaktır. La ilahe illallah Muhammedîn Resullullah diyen herkes Müslümandır. Ona imansız dersen şirke girersin.Bu arada İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadılar. Bunlar çakma milliyetçiler. Bu ülkede yan gelip yatan, pudra şekeri çeken asalaklar var. Bunları konuşmayalım diye bizi hepimizi bir şey yaptılar. Ben hem PKK'lıymışım hem faili meçhulcüymüşüm. 5-10 maaş almak için bunları konuşuyorlar.Daha komiği seçimi kazanırsak Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmışız. Kendisi 'Bizim Mehmet yeni ziyarete gitti' demişti; ya akraba olmuş bunlar benim haberim yok. Asıl meselenin konuşulmaması için bizi bize kırdırmaya çalışan cümleler kullanılıyor. Siyasetçi seçmene talimat veremez, siyasetçi seçmeni velinimet görür ve karşısında hazır olda durur.Bu seçim bu ucube sistemin gitmesi için son seçim. Asayişten sorumlu muhterem diyor ki biz seçimi kazanırsak erkek ile erkeğin evliliğini serbest bırakacakmışız; ya kafayı yediler. Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız onlar alınlarını secdeye koyacakmış. Yahu haramın dibine inmişsiniz, tarım üreticisini öldürdünüz, Çanakkale'nin gençleri umutsuz, kadınları çocukları için üzgün. Üreten şehir olmasına rağmen Çanakkale dibe vurmuş halde.
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meral akşener, çanakkale, miting
meral akşener, çanakkale, miting

Akşener: Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi?

17:00 10.05.2023
© İHA / AHMET BİLGEİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA / AHMET BİLGE
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Recep beyin İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? O pankartı çıkıp biri indirin demedi" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çanakkale'de özetle şunları söyledi:
"Bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınları aşağılamaktan. Recep beyin İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? O pankartı çıkıp biri indirin demedi.
Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar. Bu meydanda her partiye oy veren insanlar var. Bizim için de Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşıdır. Bu ucube sistemi isteyenler ise size işgalci diyor. Daha vahimi var; dinsiz, kitapsız, imansız oluyorsunuz. Bu şirktir, Allah'a şirk koşmaktır. La ilahe illallah Muhammedîn Resullullah diyen herkes Müslümandır. Ona imansız dersen şirke girersin.
Bu arada İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadılar. Bunlar çakma milliyetçiler. Bu ülkede yan gelip yatan, pudra şekeri çeken asalaklar var. Bunları konuşmayalım diye bizi hepimizi bir şey yaptılar. Ben hem PKK'lıymışım hem faili meçhulcüymüşüm. 5-10 maaş almak için bunları konuşuyorlar.
Daha komiği seçimi kazanırsak Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmışız. Kendisi 'Bizim Mehmet yeni ziyarete gitti' demişti; ya akraba olmuş bunlar benim haberim yok. Asıl meselenin konuşulmaması için bizi bize kırdırmaya çalışan cümleler kullanılıyor. Siyasetçi seçmene talimat veremez, siyasetçi seçmeni velinimet görür ve karşısında hazır olda durur.
Bu seçim bu ucube sistemin gitmesi için son seçim. Asayişten sorumlu muhterem diyor ki biz seçimi kazanırsak erkek ile erkeğin evliliğini serbest bırakacakmışız; ya kafayı yediler. Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız onlar alınlarını secdeye koyacakmış. Yahu haramın dibine inmişsiniz, tarım üreticisini öldürdünüz, Çanakkale'nin gençleri umutsuz, kadınları çocukları için üzgün. Üreten şehir olmasına rağmen Çanakkale dibe vurmuş halde.
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