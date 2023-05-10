https://sputniknews.com.tr/20230510/aksener-bu-secimi-kazandigimizda-parlamenter-sisteme-gececegiz-1070870768.html

Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz

Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

meral akşener

mhp

ak parti

öğretmen

yargı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisince Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, iktidar olmaları halinde açacakları 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacaklarını, sonrasında ise 150 bin öğretmen daha tayin edeceklerini söyledi.Ziraat mühendisi ve veterinerleri köylere tayin edeceklerini belirten Akşener, "Teknikerleri tayin edeceğiz, tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz" diye konuştu.Akşener, fındık fiyatına da değinerek, "Fındığa 4 doların aşağısında asla bir fiyat verilmeyecek, Ferrero'nun elinde oyuncak olmaktan fındık çıkarılacak." ifadelerini kullandı.Seçimin, parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunun altını çizen Akşener, şu değerlendirmede bulundu:Akşener, AK Parti ve MHP seçmenine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

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meral akşener, mhp, ak parti, öğretmen, yargı