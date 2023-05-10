Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/aksener-bu-secimi-kazandigimizda-parlamenter-sisteme-gececegiz-1070870768.html
Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz
Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T00:55+0300
2023-05-10T00:57+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
mhp
ak parti
öğretmen
yargı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070870905_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_3a36a31d7e7e994c4810a8bebaefbfb8.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisince Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, iktidar olmaları halinde açacakları 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacaklarını, sonrasında ise 150 bin öğretmen daha tayin edeceklerini söyledi.Ziraat mühendisi ve veterinerleri köylere tayin edeceklerini belirten Akşener, "Teknikerleri tayin edeceğiz, tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz" diye konuştu.Akşener, fındık fiyatına da değinerek, "Fındığa 4 doların aşağısında asla bir fiyat verilmeyecek, Ferrero'nun elinde oyuncak olmaktan fındık çıkarılacak." ifadelerini kullandı.Seçimin, parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunun altını çizen Akşener, şu değerlendirmede bulundu:Akşener, AK Parti ve MHP seçmenine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070870905_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_4798251a33f72c3b2ecf75ab14de574a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, mhp, ak parti, öğretmen, yargı
meral akşener, mhp, ak parti, öğretmen, yargı

Akşener: Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz

00:55 10.05.2023 (güncellendi: 00:57 10.05.2023)
© İHA / AHMET BİLGEİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA / AHMET BİLGE
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisince Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, iktidar olmaları halinde açacakları 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacaklarını, sonrasında ise 150 bin öğretmen daha tayin edeceklerini söyledi.
Ziraat mühendisi ve veterinerleri köylere tayin edeceklerini belirten Akşener, "Teknikerleri tayin edeceğiz, tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz" diye konuştu.
Akşener, fındık fiyatına da değinerek, "Fındığa 4 doların aşağısında asla bir fiyat verilmeyecek, Ferrero'nun elinde oyuncak olmaktan fındık çıkarılacak." ifadelerini kullandı.
Seçimin, parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunun altını çizen Akşener, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak. Hukukun üstünlüğü, ifade... Nefes alacak şu gençler, umutları yeniden yeşerecek ve sonuç itibariyle israf son bulacak. Hakkaniyetsizlik ortadan kalkacak, harama el uzatmak ortadan kalkacak, hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek. Bunun tersi olduğunda bir daha asla ve kata Başkanlık sistemi üzerinden onun dışında bir şey konuşulamayacak bir seçime gidecek."
Akşener, AK Parti ve MHP seçmenine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:
"En fazla AK Partili olan, en fazla Sayın Erdoğan'ı seven bütün kardeşlerime benim gerçekten samimi tavsiyem şudur, 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oylarını istiyorum, İYİ Parti'ye oylarını istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin ortadan kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu rövanş sisteminin dibine inilecek."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала