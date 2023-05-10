https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-sozcusu-celik-turkiye-ozgur-ve-guven-icinde-secimlere-gidiyor-1070890703.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:07+0300
2023-05-10T13:07+0300
2023-05-10T13:07+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
ak parti
seçim
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.Çelik şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230508/imamoglu-bu-iktidarin-kalma-sansi-yok-gidecekler-1070786609.html
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ömer çelik, ak parti, seçim
ömer çelik, ak parti, seçim
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak."