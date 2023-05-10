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https://sputniknews.com.tr/20230510/abd-baskani-biden-kongre-liderleriyle-borc-limitini-gorustu-1070874070.html
ABD Başkanı Biden, Kongre liderleriyle borç limitini görüştü
ABD Başkanı Biden, Kongre liderleriyle borç limitini görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T04:04+0300
2023-05-10T04:04+0300
dünya
joe biden
abd
borç limiti
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ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken Başkan Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmeye, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Schumer ve Senato Azınlık Lideri McConnell katıldı.Cuma günü tekrar bir araya geleceklerBaşkan Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda 'verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.ABD'nin temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini vurgulayan Biden, görüşmelere devam etmeyi kabul ettiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.Biden, "Toplantıda temerrüdün bir seçenek olmadığını açıkça belirttim" dedi.Kongre ile bütçe hakkında görüşmeye hazır olduğunu belirten Biden, harcamaları kısabileceklerini ve açığı azaltabileceklerini dile getirdi. Biden, McCarthy'nin Amerikalı ailelere acı vereceğine inandığı derin harcama kesintileri önerdiğini aktardı.Borç limiti sorunu çözülmezse G7 Liderler Zirvesi ve Quad Zirvesi kapsamında yapacağı Japonya ve Avustralya ziyaretlerini iptal edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Biden, "(Gitmeye) hâlâ kararlıyım ama açıkçası gündemdeki en önemli mesele bu" yanıtını verdi.'Yeni bir gelişme görmedim'Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ise toplantıda herkesin konuya ilişkin yaklaşımını tekrarladığını belirterek, "Yeni bir gelişme görmedim" değerlendirmesinde bulundu.McCarthy, Biden'ın harcama kesintisine açık olduğu herhangi bir alan olmadığına işaret ederek, Biden ile Kongre liderlerinin cuma günü tekrar bir araya geleceklerini anımsattı.Temsilciler Meclisi'nin borç limitinin yükseltilmesine ilişkin yasa tasarısını onayladığını hatırlatan McCarthy, Senatonun bunu yapmadığını ifade etti. McCarthy, borç limitinin kısa vadeli olarak artırılmasının ise bir başarı sağlamayacağına inandığını vurguladı.Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da ABD'nin asla temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini belirtti.Borç limiti konusunda bir anlaşma olması gerektiğini vurgulayan McConnell, "Başkan ve Temsilciler Meclisi Başkanı ne kadar çabuk anlaşmaya varabilirse, sorunu o kadar erken çözebiliriz" dedi.McCarthy, temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmayı reddettiSenato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise McCarthy'nin temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmayı reddettiğini söyledi.Schumer, taraflar arasında büyük farklılıklar olduğuna işaret ederek, McCarthy'ye temerrüde düşme tehdidi olmadan olağan bütçe süreci yoluyla önerilen harcama kesintilerini müzakere etme çağrısında bulundu.Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Temsilciler Meclisi Demokratlarının temerrüt olasılığını masadan kaldırdığını kaydetti.Borç limiti açmazıABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.Borç limiti ya da borç tavanı, 'ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı' anlamına geliyor.Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.
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joe biden, abd, borç limiti
joe biden, abd, borç limiti

ABD Başkanı Biden, Kongre liderleriyle borç limitini görüştü

04:04 10.05.2023
© İHAABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile bir araya geldi.
ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken Başkan Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmeye, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Schumer ve Senato Azınlık Lideri McConnell katıldı.

Cuma günü tekrar bir araya gelecekler

Başkan Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda 'verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
ABD'nin temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini vurgulayan Biden, görüşmelere devam etmeyi kabul ettiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.
Biden, "Toplantıda temerrüdün bir seçenek olmadığını açıkça belirttim" dedi.
Kongre ile bütçe hakkında görüşmeye hazır olduğunu belirten Biden, harcamaları kısabileceklerini ve açığı azaltabileceklerini dile getirdi. Biden, McCarthy'nin Amerikalı ailelere acı vereceğine inandığı derin harcama kesintileri önerdiğini aktardı.
Borç limiti sorunu çözülmezse G7 Liderler Zirvesi ve Quad Zirvesi kapsamında yapacağı Japonya ve Avustralya ziyaretlerini iptal edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Biden, "(Gitmeye) hâlâ kararlıyım ama açıkçası gündemdeki en önemli mesele bu" yanıtını verdi.

'Yeni bir gelişme görmedim'

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ise toplantıda herkesin konuya ilişkin yaklaşımını tekrarladığını belirterek, "Yeni bir gelişme görmedim" değerlendirmesinde bulundu.
McCarthy, Biden'ın harcama kesintisine açık olduğu herhangi bir alan olmadığına işaret ederek, Biden ile Kongre liderlerinin cuma günü tekrar bir araya geleceklerini anımsattı.
Temsilciler Meclisi'nin borç limitinin yükseltilmesine ilişkin yasa tasarısını onayladığını hatırlatan McCarthy, Senatonun bunu yapmadığını ifade etti. McCarthy, borç limitinin kısa vadeli olarak artırılmasının ise bir başarı sağlamayacağına inandığını vurguladı.
Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da ABD'nin asla temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini belirtti.
Borç limiti konusunda bir anlaşma olması gerektiğini vurgulayan McConnell, "Başkan ve Temsilciler Meclisi Başkanı ne kadar çabuk anlaşmaya varabilirse, sorunu o kadar erken çözebiliriz" dedi.

McCarthy, temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmayı reddetti

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise McCarthy'nin temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmayı reddettiğini söyledi.
Schumer, taraflar arasında büyük farklılıklar olduğuna işaret ederek, McCarthy'ye temerrüde düşme tehdidi olmadan olağan bütçe süreci yoluyla önerilen harcama kesintilerini müzakere etme çağrısında bulundu.
Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Temsilciler Meclisi Demokratlarının temerrüt olasılığını masadan kaldırdığını kaydetti.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.
Borç limiti ya da borç tavanı, 'ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı' anlamına geliyor.
Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.
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