https://sputniknews.com.tr/20230509/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-798-bini-asti-1070856637.html

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 798... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T19:12+0300

2023-05-09T19:12+0300

2023-05-09T19:15+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı

seçim

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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2023

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cumhurbaşkanı, seçim, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)