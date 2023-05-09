https://sputniknews.com.tr/20230509/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-798-bini-asti-1070856637.html
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 798... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T19:12+0300
2023-05-09T19:12+0300
2023-05-09T19:15+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
seçim
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, seçim, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhurbaşkanı, seçim, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
19:12 09.05.2023 (güncellendi: 19:15 09.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 798 bin 505 oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.