https://sputniknews.com.tr/20230509/yeni-zelandada-sel-felaketi-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi--1070836623.html
Yeni Zelanda’da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda’da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle başkent Auckland’da acil durum ilan edildi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:29+0300
2023-05-09T13:29+0300
2023-05-09T13:29+0300
dünya
yağış
sel
afet
video
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Yeni Zelanda’nın başkenti Auckland’da bugün etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer yaptığı açıklamada, sel sularının dolduğu bir mağarada kaybolan öğrenciyi aramak üzere kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtti. Öğrencinin mağarada sınıf arkadaşlarıyla olduğu ve sınıf arkadaşlarının mağaradan sağlıklı bir şekilde çıkabildiği ifade edildi. Polis müfettişi Tony Hill, “Dualarımız kayıp çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla” ifadelerini kullandı. Yaşanan sel felaketinde araçlar trafikte mahsur kaldı, ağaçlar devrildi ve demiryolu seferleri aksadı. Yetkililer, acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve araçların kullanılmaması uyarısında bulundu.
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Yeni Zelanda’da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda’da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi
2023-05-09T13:29+0300
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yağış, sel, afet, video, видео
yağış, sel, afet, video, видео
Yeni Zelanda’da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi
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Yeni Zelanda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle başkent Auckland’da acil durum ilan edildi.
Yeni Zelanda’nın başkenti Auckland’da bugün etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer yaptığı açıklamada, sel sularının dolduğu bir mağarada kaybolan öğrenciyi aramak üzere kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtti. Öğrencinin mağarada sınıf arkadaşlarıyla olduğu ve sınıf arkadaşlarının mağaradan sağlıklı bir şekilde çıkabildiği ifade edildi. Polis müfettişi Tony Hill, “Dualarımız kayıp çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla” ifadelerini kullandı. Yaşanan sel felaketinde araçlar trafikte mahsur kaldı, ağaçlar devrildi ve demiryolu seferleri aksadı. Yetkililer, acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve araçların kullanılmaması uyarısında bulundu.