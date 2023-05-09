https://sputniknews.com.tr/20230509/yatirim-dunyasinin-iki-bilge-kralina-gore-basarinin-sirri-zehirli-insanlarla-iliskiyi-kesin-1070832198.html

Yatırım dünyasının 'iki bilge kralına' göre başarının sırrı: Zehirli insanlarla ilişkiyi kesin

Yatırım dünyasının 'iki bilge kralına' göre başarının sırrı: Zehirli insanlarla ilişkiyi kesin

Amerikan yatırım dünyasının 'aksakallı dedeleri' Warren Buffett ile Charlie Munger, Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısında yine şakayla karışık... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T15:59+0300

2023-05-09T15:59+0300

2023-05-09T16:43+0300

warren buffett

dünya

toplantı

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yıllık

geleneksel

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ABD'nin efsanevi yatırımcıları Warren Buffett ile Charlie Munger'ın paradan mutluluğa hayatta her konuda tavsiyeler vermesi nedeniyle her yıl iple çekilen Berkshire Hathaway'in hissedarlar toplantısı haftasonunda Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde yapıldı. Yaklaşık 60 yıldır dünyanın en kârlı şirketlerinden birini yöneten ve yatırım dünyasının bilgeleri olarak görülen 92 yaşındaki Buffett ile 99 yaşındaki Munger'in kişisel ve profesyonel başarıya ulaşma felsefelerini paylaştıkları toplantıya binlerce kişi katıldı. İki ortağın Muppet Show'da locada oturup her şeye tepeden bakarak eleştirdikten sonra kahkahayı basan Statler ve Waldorf karakterlerini çağrıştıran performansına sahne olan 7 saatten uzun toplantıyı CNBC canlı yayımladı.'Hayatın en büyük dersi'Berkshire CEO'su Warren Buffett'ın ortağı ve şirketin başkan yardımcısı Charlie Munger, daldan dala atlarken, toksik (zehirli) insanların kişinin başarıya giden yolunu engelleyebileceği uyarısını yaptı: Psikolojide ertelenmiş haz, "uzun vadede değerli ve kalıcı bir ödül elde etme umuduyla anlık bir zevkin ayartılmasına karşı direnç" anlamına geliyor.Toksikliğin kişinin bireysel başarısını engelleyebileceği gibi işyeri ortamı için de zararlı olabileceğini belirten Munger'e göre 'toksik yönetici veya çalışan davranışlarını değiştirme belirtileri göstermiyorsa, onlarla bağları koparmanın zamanı gelmiş demektir'. MIT Sloan İşletme Fakültesi'nin araştırması da bir çalışanı işi bırakmaya iten en önemli etkenin 'zehirli çalışma kültürü' olduğunu belirlemişti. 'Başkalarının aptallığı senin fırsatın'Ortağı da başarıyla ilgili "Sana fırsatlar veren, diğer insanların aptalca şeyler yapmasıdır. Berkshire'ı yönettiğimiz 58 yılda, aptalca şeyler yapan insanların sayısında büyük bir artış oldu" şakasını yaptı. 'Eş konusunda doğru kararla oyunu kazanırsın'"Eş konusunda doğru kararı verirsen, oyunu kazandın. Her şeyi iyice düşünmeye çalış, çok fazla aptalca şeyler yapma ve Charlie'nin dediği gibi er ya da geç dünyalar senin olur" diye ekleyen Buffett, nasıl bir yaşam sürmek istediklerini kestiremeyenlere de şu tavsiyede bulundu:'ABD, Çin'le iyi geçinmeli'Buffett "2023'te düşen şirket gelirleri ABD ekonomisinin geçirdiği muhteşem dönemin sona erdiğini bize artık çok net gösteriyor. ABD ile Çin artık birbirlerini fazla zorlamamalı" uyarısında bulunurken, Munger de "Yapmamız gereken bir şey varsa o da Çin'le iyi geçinmek. Çin ile ABD arasındaki gerilimi artıran her şey aptalca, aptalca, aptalca" diye çıkıştı.'İnsanlar dolara inancını yitiriyor'Buffett, Çin, Rusya, Brezilya'nın başını çektiği dolarsızlaşma (dedolarizasyon) çabalarını "Başka bir para biriminin rezerv para birimi olması gibi bir seçenek görmüyorum" diye değerlendirdi."Ancak çok dikkatli olmalıyız" diye ekleyen Buffett, ABD federal hükümetinin aşırı harcama nedeniyle borçlanma miktarını sürekli artırmasıyla ilgili şu uyarıda bulundu:Munger de ABD hükümetinin umursamaz maliye politikasını "Yüksek bir binadan atlayan adam yere düşene kadar iyidir" diye yorumladı.YZ ile atom bombası arasında paralellikMunger'in yapay zekayla (YZ) ilgili "Bu kadar çok abartılmasına şüpheyle bakıyorum. Bence eski moda zeka oldukça iyi çalışıyor" değerlendirmesi üzerine Buffett, bilinmeyen, uzun vadeli sonuçları bakımından YZ ile atom bombası arasında paralellik kurarak şöyle konuştu:

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