https://sputniknews.com.tr/20230509/turkiye-rusya-iran-ve-suriye-dortlu-zirvesi-cavusoglu-moskovaya-gidiyor--1070846648.html
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi: Çavuşoğlu, Moskova'ya gidiyor
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi: Çavuşoğlu, Moskova'ya gidiyor
Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T15:35+0300
2023-05-09T15:35+0300
2023-05-09T15:37+0300
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriyeli mevkidaşlarının katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki programında da yarınki görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu: "Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG- PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'de geldikleri evlerine gönüllü bir şekilde ve tabii güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur."
https://sputniknews.com.tr/20230505/cavusoglu-turkiye-rusya-iran-ve-suriye-dortlu-zirvesi-10-mayista-moskovada-gerceklestirilecek-1070691875.html
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rusya, iran, suriye, mevlüt çavuşoğlu
rusya, iran, suriye, mevlüt çavuşoğlu
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi: Çavuşoğlu, Moskova'ya gidiyor
15:35 09.05.2023 (güncellendi: 15:37 09.05.2023) Abone ol
Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriyeli mevkidaşlarının katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'ya gidecek.
Toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor.
Çavuşoğlu, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki programında da yarınki görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu: "Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG- PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'de geldikleri evlerine gönüllü bir şekilde ve tabii güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur."