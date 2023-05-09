https://sputniknews.com.tr/20230509/turkiye-rusya-iran-ve-suriye-dortlu-zirvesi-cavusoglu-moskovaya-gidiyor--1070846648.html

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi: Çavuşoğlu, Moskova'ya gidiyor

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü zirvesi: Çavuşoğlu, Moskova'ya gidiyor

Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T15:35+0300

2023-05-09T15:35+0300

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suriye

mevlüt çavuşoğlu

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Rusya, İran ve Suriyeli mevkidaşlarının katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki programında da yarınki görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu: "Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG- PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'de geldikleri evlerine gönüllü bir şekilde ve tabii güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur."

https://sputniknews.com.tr/20230505/cavusoglu-turkiye-rusya-iran-ve-suriye-dortlu-zirvesi-10-mayista-moskovada-gerceklestirilecek-1070691875.html

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