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Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek, yeni teknik direktörleri Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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trabzonspor
mke ankaragücü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.Karşılaşmanın 10. dakikasında, Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-045+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.İkinci yarı59. dakikada Diack'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Doğucan Haspolat'ın soldan yerden ortasında, kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, topu yerden filelere gönderdi: 2-077. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.85. dakikada Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında galip gelerek kötü gidişatını sonlandırdı.Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Demir Grup Sivasspor'a 4-1, Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.Karadeniz ekibinin yeni yönetim kurulu da 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
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trabzonspor, mke ankaragücü, spor toto süper lig
trabzonspor, mke ankaragücü, spor toto süper lig

Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı

02:28 09.05.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek, yeni teknik direktörleri Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek, yeni teknik direktörleri Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek, yeni teknik direktörleri Bjelica ile ilk galibiyetini elde etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında, Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
45+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

59. dakikada Diack'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Doğucan Haspolat'ın soldan yerden ortasında, kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, topu yerden filelere gönderdi: 2-0
77. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.
85. dakikada Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında galip gelerek kötü gidişatını sonlandırdı.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Demir Grup Sivasspor'a 4-1, Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.
Karadeniz ekibinin yeni yönetim kurulu da 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
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