https://sputniknews.com.tr/20230509/tff-depremzedeler-icin-gosteri-maci-duzenleyecek-1070810423.html

TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek

TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T02:33+0300

2023-05-09T02:33+0300

2023-05-09T02:33+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

depremzede

maç

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TFF, 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı', 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), depremzede, maç