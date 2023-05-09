https://sputniknews.com.tr/20230509/tff-depremzedeler-icin-gosteri-maci-duzenleyecek-1070810423.html
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T02:33+0300
2023-05-09T02:33+0300
2023-05-09T02:33+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
depremzede
maç
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TFF, 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı', 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), depremzede, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), depremzede, maç
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini açıkladı.
TFF, 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı', 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.