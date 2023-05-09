TFF başkanlığına yeni aday: Sebahattin Devecioğlu

"Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun 22-23 Haziran'da yapılacak genel kurulunda, TFF Başkanlığına aday olmak için çalışmaya karar verdim. Türk futbolunu dünya futbol sahnesinde saygın bir konuma getirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olmak, Türk futbolunun tarihsel ve etik değerlerini korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Benim adaylığımın arkasında yatan en önemli motivasyon, Türk futbolunun tüm sorunlarını çözmek, futbolseverlere daha iyi bir futbol deneyimi sunmak ve Türk futbolu markasını dünyaya tanıtmak için çalışmaktır. Cumhuriyeti'mizin 100. yılında 100. yaşını kutlayacak Türk futboluna, yeni bir misyon ve vizyon kazandırmak için yola çıkıyoruz. Tüm futbolseverleri, Türk futbolunu daha iyi bir seviyeye taşımak için bu yolculukta benimle birlikte olmaya davet ediyorum. Türk futbolunun rekabet gücünü ve marka değerini artırmak için hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunu hep birlikte yöneteceğiz."