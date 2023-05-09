TBMM Başkanvekili Adan: HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılmasını istiyoruz
22:09 09.05.2023 (güncellendi: 22:10 09.05.2023)
© AA / Kaan Bozdoğan / Milliyetçi Hareketçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan
© AA / Kaan Bozdoğan /
TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Celal Adan, "Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesinin de kapanmasını istiyoruz. Bunları Genel Başkanımız (Devlet Bahçeli) açıkladı." dedi.
Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İSTESOB) düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Adan, MHP'nin Türkiye'ye ilişkin iki meselesi olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların milliyetçiler olduğunu ifade eden Adan, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk milliyetçisi olduğunu kaydetti.
Milliyetçilerin kurduğu devlet sıkıntıya girdiğinde ona ilk sahip çıkacakların milliyetçiler olduğunu, bu geleneğin sürdüğünü dile getiren Adan, Türk siyasi hayatında çok partili sistem, Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi ve 1923'te de devletin kuruluşu olarak 3 temel olayın bulunduğunu anlattı.
Herkesin etnik kökenine saygısı olduğunu dile getiren Adan, şöyle devam etti:
"Her gün şehitler veriyoruz. Bu şehitler verilen süreci takip ettiğimizde bunların arkasında bir siyasi parti olduğunu görüyoruz. PKK'lı bir milletvekili diyor ki 'PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tükürüğüyle boğar.' İkincisi, 'Biz sırtımızı. Türk devletine değil PYD'ye dayıyoruz.' PYD kim? Amerikalılar silahlandırdıkları, bir sahtekarlık yapıyorlar orada da. PKK'ya 'PYD' diyorlar, 'PYD, PKK değildir' diyorlar. Oysa Türk devletinin istihbarat teşkilatı hepsinin PKK'lı olduğunu getirip Amerikalıların önüne koyuyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda bu kadar devlete ve milletin birliğine karşı bir hareketi yaşatması mümkün değildir. Dolayısıyla biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesinin de kapanmasını istiyoruz. Bunları Genel Başkanımız (Devlet Bahçeli) açıkladı. Niye açıkladı? Gerekçe bu."
TBMM Başkanvekili Celal Adan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra, ilk işlerinden birinin esnafla ilgili meseleleri çözmek olduğunu kaydetti.