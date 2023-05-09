TBMM Başkanvekili Adan: HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılmasını istiyoruz

"Her gün şehitler veriyoruz. Bu şehitler verilen süreci takip ettiğimizde bunların arkasında bir siyasi parti olduğunu görüyoruz. PKK'lı bir milletvekili diyor ki 'PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tükürüğüyle boğar.' İkincisi, 'Biz sırtımızı. Türk devletine değil PYD'ye dayıyoruz.' PYD kim? Amerikalılar silahlandırdıkları, bir sahtekarlık yapıyorlar orada da. PKK'ya 'PYD' diyorlar, 'PYD, PKK değildir' diyorlar. Oysa Türk devletinin istihbarat teşkilatı hepsinin PKK'lı olduğunu getirip Amerikalıların önüne koyuyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda bu kadar devlete ve milletin birliğine karşı bir hareketi yaşatması mümkün değildir. Dolayısıyla biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesinin de kapanmasını istiyoruz. Bunları Genel Başkanımız (Devlet Bahçeli) açıkladı. Niye açıkladı? Gerekçe bu."