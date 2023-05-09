https://sputniknews.com.tr/20230509/taktik-fuze-sistemi-iskender-rusya-kara-kuvvetlerinin-en-guclu-silahlarindan-biri-1070828998.html
Taktik füze sistemi İskender: Rusya Kara Kuvvetleri'nin en güçlü silahlarından biri
Taktik füze sistemi İskender: Rusya Kara Kuvvetleri'nin en güçlü silahlarından biri
Rus ordusunun envanterinde bulunan taktik füze sistemi İskender, 500 kilometre menzili ile NATO'nun envanterinde olan muadillerini geride bırakıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:59+0300
2023-05-09T12:59+0300
2023-05-09T12:59+0300
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iskender füzesi
rusya kara kuvvetleri
rusya
rus ordusu
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
askeri geçit töreni
dünya
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Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender, karargah, komuta merkezleri, hava savunma ve füze savunma sistemleri, zırhlı araç konvoyları olmak üzere düşmana ait en önemli hedefleri imha edebilme donanımıyla ön plana çıkıyor. Füzeler, yörüngenin tüm kısımlarında yoğun manevra yapıyor ve bu sayede modern füzesavar sistemleri tarafından önlenmesi imkansız hale geliyor. Taktik füze sistemi İskender, Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatların arasında yerini aldı.
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iskender taktik füze sistemi
iskender taktik füze sistemi
2023-05-09T12:59+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, iskender füzesi, rusya kara kuvvetleri, rusya, rus ordusu, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, видео
video, iskender füzesi, rusya kara kuvvetleri, rusya, rus ordusu, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, видео
Taktik füze sistemi İskender: Rusya Kara Kuvvetleri'nin en güçlü silahlarından biri
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Rus ordusunun envanterinde bulunan taktik füze sistemi İskender, 500 kilometre menzili ile NATO'nun envanterinde olan muadillerini geride bırakıyor.
Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender, karargah, komuta merkezleri, hava savunma ve füze savunma sistemleri, zırhlı araç konvoyları olmak üzere düşmana ait en önemli hedefleri imha edebilme donanımıyla ön plana çıkıyor.
Füzeler, yörüngenin tüm kısımlarında yoğun manevra yapıyor ve bu sayede modern füzesavar sistemleri tarafından önlenmesi imkansız hale geliyor.
Taktik füze sistemi İskender, Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatların arasında yerini aldı.