https://sputniknews.com.tr/20230509/taktik-fuze-sistemi-iskender-rusya-kara-kuvvetlerinin-en-guclu-silahlarindan-biri-1070828998.html

Taktik füze sistemi İskender: Rusya Kara Kuvvetleri'nin en güçlü silahlarından biri

Taktik füze sistemi İskender: Rusya Kara Kuvvetleri'nin en güçlü silahlarından biri

Rus ordusunun envanterinde bulunan taktik füze sistemi İskender, 500 kilometre menzili ile NATO'nun envanterinde olan muadillerini geride bırakıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T12:59+0300

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video

iskender füzesi

rusya kara kuvvetleri

rusya

rus ordusu

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

askeri geçit töreni

dünya

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Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender, karargah, komuta merkezleri, hava savunma ve füze savunma sistemleri, zırhlı araç konvoyları olmak üzere düşmana ait en önemli hedefleri imha edebilme donanımıyla ön plana çıkıyor. Füzeler, yörüngenin tüm kısımlarında yoğun manevra yapıyor ve bu sayede modern füzesavar sistemleri tarafından önlenmesi imkansız hale geliyor. Taktik füze sistemi İskender, Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatların arasında yerini aldı.

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video, iskender füzesi, rusya kara kuvvetleri, rusya, rus ordusu, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, видео